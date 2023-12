Neue Studie zeigt, dass galaktische Winde über einzelne Galaxien hinausreichen

Neueste Forschungen auf dem Gebiet der Astronomie haben Licht auf die expansive Natur galaktischer Winde geworfen. Astronomen haben den nach oben und unten gerichteten Ausstoß von Gas aus Spiralgalaxien beobachtet, der weit über die Grenzen der Galaxie selbst hinausreicht. Diese bahnbrechenden Erkenntnisse, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurden, unterstützen die vorherrschende Theorie der Galaxienentwicklung.

Galaktische Winde spielen eine wichtige Rolle bei der Modellierung der Galaxienentstehung, da sie die Expansion von Galaxien durch den Zustrom von umgebendem Gas ermöglichen. Lange glaubte man, dass die Anwesenheit junger Sterne und supermassereicher Schwarzer Löcher dieses Wachstum stört, indem sie Gas über Stoßwellen in den Weltraum treiben. Die genauen Vorgänge blieben jedoch weiterhin rätselhaft.

Kürzlich nutzten Forscher das MUSE-Instrument am Very Large Telescope in Chile, um fast zweihundert entfernte Spiralgalaxien zu untersuchen. Durch die Untersuchung der Signale, die von Magnesiumgas in der Umgebung dieser Galaxien ausgesendet werden, lieferten die Wissenschaftler ein überzeugendes Argument für die Existenz galaktischer Winde, die weit über die einzelne Galaxie hinausreichen.

In der Hälfte der beobachteten Galaxien zeigte der Gasausfluss senkrechte Richtungen, sowohl mit Aufwärts- als auch Abwärtsbewegung. Erstaunlicherweise wurde das Gas bis zu Zehntausende Lichtjahre von der Galaxie entfernt entdeckt und bewegte sich mit Geschwindigkeiten von Hunderten von Kilometern pro Sekunde durch den intergalaktischen Raum.

Der Hauptautor der Studie, Yucheng Guo von der Université de Lyon, kommentierte: „Für mich ist es ein echter Meilenstein, dass wir endlich intergalaktische Gasausströme aus gewöhnlichen Galaxien beobachten.“ Bisher waren die Beobachtungen schwer zu interpretieren, aber dank dieser Studie können wir bipolare Winde nicht länger ignorieren.“

Diese Ergebnisse stellen einen bedeutenden Durchbruch in unserem Verständnis der galaktischen Winde und ihres Einflusses auf die Galaxienbildung dar. Durch die Kartierung der durchschnittlichen Gasflüsse und -geschwindigkeiten können Wissenschaftler nun ihre Computersimulationen der Galaxienentwicklung verfeinern und so entscheidende Einblicke in die Wachstumsmechanismen von Galaxien gewinnen.

Journal Referenz:

Guo, Y., et al. (2023) Bipolare Ausflüsse bis zu 10 kpc für massereiche Galaxien bei Rotverschiebung z ≈ 1. Natur. doi.org/10.1038/s41586-023-06718-w.

