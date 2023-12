Die Erkennung dunkler Materie wird auf Planeten ausgeweitet: Erkenntnisse aus der Cassini-Mission

Wissenschaftler sind seit langem von dem Geheimnis der Dunklen Materie fasziniert – einer Substanz, von der angenommen wird, dass sie 27 % der Masse und Energie im Universum ausmacht. Im Gegensatz zu gewöhnlicher Materie emittiert, absorbiert oder reflektiert Dunkle Materie kein Licht, wodurch sie unsichtbar und schwer zu erkennen ist. Jüngste Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass dunkle Materie in ihren Wechselwirkungen mit Planeten einige Hinweise hinterlassen könnte.

Im Jahr 2000 bot die 1997 gestartete Raumsonde Cassini eine einzigartige Gelegenheit, das Vorhandensein dunkler Materie zu erforschen. Ausgestattet mit einer Reihe von Instrumenten, die Daten über verschiedene Wellenlängen hinweg aufzeichnen können, beobachtete Cassini die Planeten auf ihrem Weg zum Saturn. Von besonderem Interesse war die Messung von Triwasserstoffkationen, die im gesamten Universum vorkommen.

Triwasserstoffkationen entstehen, wenn molekularer Wasserstoff mit kosmischer Strahlung, extremer ultravioletter Strahlung, Planetenblitzen oder in planetaren Magnetfeldern beschleunigten Elektronen interagiert. Das Forschungsteam hinter der Cassini-Mission stellte die Hypothese auf, dass von Planetenatmosphären, insbesondere in der Ionosphäre, eingefangene Dunkle-Materie-Partikel zur Erzeugung nachweisbarer ionisierender Strahlung führen könnten.

Um diese Hypothese zu testen, konzentrierte sich das Team auf Jupiter, der für seinen relativ kühlen Kern und seine effizienten Fähigkeiten zur Erfassung dunkler Materie bekannt ist. Das Team analysierte Daten des Cassini Visual and Infrarot Mapping Spectrometer (VIMS) und suchte nach Anzeichen einer Ionisierung dunkler Materie in der Ionosphäre des Jupiter. Um Störungen durch andere Strahlung zu minimieren, wurden Daten drei Stunden vor und nach Jupiter-Mitternacht gesammelt, als die extreme ultraviolette Sonneneinstrahlung am geringsten war. Das Team konzentrierte sich auch auf niedrigere Breiten, abseits der hohen Magnetfelder in der Nähe der Polarregionen.

Der Nachweis der Ionisierung dunkler Materie in der Jupiteratmosphäre eröffnet einen neuen Ansatz zur Entschlüsselung der Geheimnisse dieser rätselhaften Substanz. Darüber hinaus deuten die Untersuchungen darauf hin, dass Exoplaneten, die sich in Regionen der Galaxie befinden, die reich an dunkler Materie sind, als potenzielle Quellen für weitere Erkundungen dienen könnten.

Während dunkle Materie weiterhin schwer fassbar ist, erweitern Wissenschaftler weiterhin die Grenzen unseres Verständnisses und entwickeln innovative Methoden zu ihrer Entdeckung. Die Cassini-Mission bietet eine einzigartige Perspektive und offenbart das Potenzial von Planeten, wertvolle Einblicke in die Natur der Dunklen Materie zu liefern.