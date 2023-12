Die wunderbare kosmische Rebe und das Wachstum galaktischer Strukturen

By

Astronomen haben mit dem James Webb-Weltraumteleskop eine bahnbrechende Entdeckung im frühen Universum gemacht. Ein Forscherteam vom Cosmic Dawn Center in Dänemark hat eine massive Kette von 20 dicht gepackten und durch die Schwerkraft gebundenen Galaxien gefunden, die sie liebevoll die „kosmische Rebe“ nennen. Diese außergewöhnliche Struktur erstreckt sich über erstaunliche 13 Millionen Lichtjahre, ist 650,000 Lichtjahre breit und hat eine Masse, die etwa 260 Milliarden Sonnen entspricht. Diese kosmische Ranke bietet Wissenschaftlern eine einzigartige Gelegenheit zu verstehen, wie die größten Strukturen im Universum entstanden sind und wie sie sich über Milliarden von Jahren entwickelt haben.

Was diese Entdeckung noch bemerkenswerter macht, ist die Tatsache, dass die kosmische Ranke zwischen 11 und 12 Milliarden Jahre alt ist, was bedeutet, dass sie vom James Webb-Weltraumteleskop beobachtet wurde, als das Universum erst etwa 2 Milliarden Jahre alt war. Die Altersschätzung wurde durch das Phänomen der Rotverschiebung ermöglicht, bei der Licht bei der Ausdehnung des Universums gestreckt wird, wodurch es sich im elektromagnetischen Spektrum nach unten in Richtung seines roten Endes bewegt. Durch die Beobachtung der kosmischen Ranke im Infrarotlicht konnte das Teleskop das Licht einfangen, das Milliarden von Jahren und über Milliarden von Lichtjahren gereist war.

Von besonderem Interesse innerhalb der kosmischen Ranke sind zwei Galaxien, Galaxie A und Galaxie E, die die massereichsten Galaxien in der Kette sind. Die Form dieser Galaxien wird von großen zentralen Ausbuchtungen dominiert, ähnlich wie bei „moderneren“ Galaxien. Interessanterweise hat sich die Geschwindigkeit der Sternentstehung in diesen Galaxien im Vergleich zu ihren früheren Stadien deutlich verlangsamt. Sie gelten als „ruhende“ Galaxien, was normalerweise dann der Fall ist, wenn den Galaxien das für die Sternentstehung benötigte Gas und Staub ausgeht. Das Team vermutet, dass Galaxie A und Galaxie E aufgrund von Kollisionen und Verschmelzungen mit anderen Galaxien etwa 500 Millionen Jahre zuvor inaktiv waren.

Diese Entdeckung wirft nicht nur Licht auf die Entstehung ruhender Galaxien, sondern legt auch nahe, dass sich innerhalb großer kosmischer Strukturen massive ruhende Galaxien bilden können. Die Forscher planen, weitere ruhende Galaxien in Clustern im frühen Universum weiter zu untersuchen, um unser Verständnis des Wachstums und der Entwicklung galaktischer Strukturen zu verbessern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Wie haben Astronomen die kosmische Rebe entdeckt?

A: Astronomen entdeckten die kosmische Ranke, als sie mit dem James Webb-Weltraumteleskop den Extended Groth Strip, einen Raumbereich im Sternbild Ursa Major, untersuchten.

F: Wie alt ist die kosmische Rebe?

A: Das Alter der kosmischen Rebe wird auf 11 bis 12 Milliarden Jahre geschätzt, was bedeutet, dass sie beobachtet wurde, als das Universum etwa 2 Milliarden Jahre alt war.

F: Was bedeutet es, dass Galaxien ruhen?

A: Galaxien werden als ruhend bezeichnet, wenn sich ihre Sternentstehungsrate erheblich verlangsamt. Dies geschieht typischerweise, wenn Galaxien nicht mehr genug Gas und Staub haben, um neue Sterne zu bilden.

F: Wie wurden Galaxy A und Galaxy E in den Ruhezustand versetzt?

A: Es wird angenommen, dass Galaxie A und Galaxie E infolge von Kollisionen und Verschmelzungen mit anderen Galaxien vor rund 500 Millionen Jahren in den Ruhezustand geraten sind. Diese Ereignisse lösten einen Ausbruch der Sternentstehung aus, der ihre Gas- und Staubressourcen schnell erschöpfte.

Quellen:

Astronomy & Astrophysics Journal – Studie: Cosmic Vine: A z=3.44 Großräumige Struktur, die massereiche ruhende Galaxien beherbergt (vorab begutachtetes Papier auf arXiv veröffentlicht)