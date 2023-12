Die Kohlenstoffemissionen von Waldbränden in Kanada steigen im Jahr 2023 sprunghaft an

By

Ein aktueller Bericht von Copernicus, einer Umweltbeobachtungsabteilung des Weltraumprogramms der Europäischen Union, hat ergeben, dass die Waldbrände in Kanada im Jahr 2023 für unglaubliche 23 % der weltweiten Kohlenstoffemissionen durch Waldbrände verantwortlich waren. Dieses beispiellose Ausmaß an Emissionen hatte erhebliche Auswirkungen auf die Luftqualität und die Atmosphäre in Gemeinden im ganzen Land.

Der Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) hat die daraus resultierende Rauchverschmutzung und ihre Auswirkungen sorgfältig verfolgt, während Länder auf der ganzen Welt ihre Kräfte bündeln, um den Klimawandel zu bekämpfen. Die Waldbrände, die Kanada im Jahr 2023 verwüsteten, waren einzigartig und verursachten mit Abstand die höchsten COXNUMX-Emissionen in der Geschichte des Landes.

Den Daten zufolge emittierten die Waldbrände in diesem Jahr fast 480 Megatonnen Kohlenstoff, was fast dem Fünffachen der durchschnittlichen Emissionen der letzten zwei Jahrzehnte entspricht. Diese Zahlen verdeutlichen die Intensität, Dauer und Gesamtwirkung der Brände auf lokale Gemeinschaften in Provinzen wie British Columbia, Alberta, Ontario, Nova Scotia, den Nordwest-Territorien und Quebec.

Die negativen Auswirkungen der Waldbrände beschränkten sich nicht nur auf Kanada. Der Rauch breitete sich über weite Teile Nordamerikas aus und erreichte sogar Regionen Europas, wodurch ein dunstiger Himmel entstand und die Luftqualität weiter beeinträchtigt wurde. Mark Parrington, leitender Wissenschaftler bei CAMS, betonte die Bedeutung dieser Brände auf globaler Ebene. Er betonte, dass das beispiellose Ausmaß und die Dauerhaftigkeit der Waldbrände in Kanada sie zu einem bedeutenden Faktor für die weltweiten Brandemissionen im Jahr 2023 machten.

Diese Erkenntnisse folgen auf den jährlichen Emissionslückenbericht der Vereinten Nationen, der davor warnt, dass die Welt auf dem Weg ist, sich um fast 3 °C zu erwärmen, wenn keine sofortigen und drastischen Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden. Während die Welt vor der Herausforderung steht, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, betonen Experten die dringende Notwendigkeit, die Auswirkungen der globalen Waldbrandemissionen genau zu überwachen und abzumildern.

Da Hitzewellen und Dürrebedingungen immer häufiger auftreten, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu beispiellosen Waldbränden wie in Kanada kommt. Daher ist die kontinuierliche Überwachung der Waldbrandemissionen von entscheidender Bedeutung, um deren Auswirkungen auf die Luftqualität und die menschliche Gesundheit zu bewerten und zu mildern. Kanadas Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels sollte nicht unterschätzt werden, da die im Land ergriffenen Maßnahmen das Potenzial haben, globale Maßnahmen zu beeinflussen.