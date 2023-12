Neue Studie wirft Licht auf den mysteriösen Beteigeuze-Stern

By

Forscher des Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics und des Space Telescope Science Institute haben kürzlich eine Studie durchgeführt, die faszinierende Erkenntnisse über den bekannten Stern Beteigeuze enthüllt. Die Studie, die Bilder des Hubble-Teleskops nutzte, enthüllt bisher unbekannte Details über diesen Himmelskörper.

In ihrer umfassenden Analyse stellten die Forscher fest, dass Beteigeuze, das sich etwa 700 Lichtjahre von der Erde entfernt befindet, unregelmäßigen Pulsationen unterliegt, die zu Schwankungen seiner Helligkeit führen. Es wird angenommen, dass diese Pulsationen durch Konvektionsbewegungen in den äußeren Schichten des Sterns verursacht werden, was zu Temperaturschwankungen und anschließenden Änderungen der Leuchtkraft führt.

Entgegen früheren Annahmen legt die Studie nahe, dass diese Pulsationen nicht allein für die in den letzten Jahren beobachteten dramatischen Verdunkelungsepisoden von Beteigeuze verantwortlich sind. Während der Stern eine deutliche Verdunkelung erfahren hat, vermuten die Forscher, dass die Ursache mit dem Ausstoß eines Staubschleiers zusammenhängen könnte, der das Licht des Sterns teilweise verdeckt.

„Die Ergebnisse stellen unser bisheriges Verständnis der Verdunkelungsepisoden von Beteigeuze in Frage und verdeutlichen die Komplexität der Sterndynamik“, sagt Dr. Andrea Dupree vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Durch die Kombination von Bildern des Hubble-Teleskops mit Computersimulationen konnten die Forscher die Verdunkelungsereignisse nachbilden und die zugrunde liegenden Mechanismen besser verstehen. Die Simulationen deuten darauf hin, dass von der Oberfläche des Sterns ausgestoßener Staub in Kombination mit vorhandenen molekularen Gaswolken in seiner Umgebung einen vorübergehenden Schleier erzeugen kann, der seine Helligkeit dämpft.

Diese Studie erweitert unser Wissen über das eigenartige Verhalten von Beteigeuze und bietet neue Möglichkeiten für die Erforschung. Weitere Forschung ist erforderlich, um die genauen Mechanismen hinter den Pulsationen und Verdunkelungsereignissen des Sterns zu bestimmen. Die aus dieser Studie gewonnenen Erkenntnisse könnten auch zu unserem Verständnis anderer Sterne mit ähnlichem Verhalten beitragen und unser Verständnis des Universums und seiner unzähligen Himmelsobjekte vertiefen.

