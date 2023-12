Neue Studie enthüllt überraschende Ursprünge des STEVE-Phänomens

Zusammenfassung: Eine kürzlich von Forschern der University of California in Berkeley durchgeführte Studie hat neues Licht auf die Natur und den Ursprung des STEVE-Phänomens geworfen, einem violetten und weißen Lichtstreifen, der oft von einem lattenzaunähnlichen grünen Schimmer begleitet wird. Bisher wurde angenommen, dass es sich um eine Art Polarlicht handelt. Die Studie zeigt jedoch, dass STEVE tatsächlich durch elektrische Felder in geringer Höhe parallel zum Erdmagnetfeld erzeugt wird. Die Ergebnisse könnten Auswirkungen auf unser Verständnis unbekannter physikalischer Prozesse in der Erdatmosphäre haben.

In einer bahnbrechenden Entdeckung haben Wissenschaftler herausgefunden, dass STEVE, der rätselhafte Streifen aus violettem Licht, der in der Erdatmosphäre zu sehen ist, nicht wirklich ein Polarlicht ist. Das STEVE-Phänomen, das Forschern seit Jahren Rätsel aufgibt, wurde nun als separates himmlisches Ereignis identifiziert. Es wird durch elektrische Felder in geringer Höhe erzeugt, die parallel zum Erdmagnetfeld verlaufen.

Die von Forschern der University of California in Berkeley durchgeführte Studie stellt frühere Annahmen über die Ursprünge von STEVE in Frage. Anhand eines Modells der Ionosphäre zeigte das Team, dass eine bestimmte Kombination elektrischer Felder Sauerstoff und Stickstoff anregen kann und so das ausgeprägte Lichtspektrum erzeugt, das in der lattenzaunähnlichen Struktur von STEVE beobachtet wird.

Die Ergebnisse haben erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis der physikalischen Prozesse, die in der Erdatmosphäre ablaufen. Claire Gasque, die Hauptautorin der Studie, erklärte: „Das Licht des Lattenzauns wird von Partikeln erzeugt, die direkt im Weltraum durch ein paralleles elektrisches Feld mit Energie versorgt werden müssen, was ein völlig anderer Mechanismus ist als alle Polarlichter.“ die wir schon einmal studiert oder gewusst haben.“

Die Forscher schlagen weitere Untersuchungen dieser elektrischen Felder in geringer Höhe und ihrer Verbindung zum größeren Energietransfer zwischen der Erdatmosphäre und dem Weltraum vor. Sie glauben, dass der Start einer Rakete durch STEVE wertvolle Daten über die Stärke und Richtung der beteiligten elektrischen und magnetischen Felder liefern könnte.

Diese Ergebnisse werden auf dem bevorstehenden Treffen der American Geophysical Union in San Francisco vorgestellt und bieten Experten die Möglichkeit, tiefer in das mysteriöse Phänomen einzutauchen. Es besteht die Hoffnung, dass diese Forschung zu unserem Verständnis der Erdatmosphäre beitragen und zu weiteren Durchbrüchen auf dem Gebiet der Atmosphärenwissenschaft führen wird.