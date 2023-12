Entdeckung massereicher Sterne ohne Wasserstoffhülle in binären Systemen

Ein kürzlich von Astronomen der Universität Toronto durchgeführter Durchbruch hat eine Population massereicher Sterne enthüllt, die von ihren binären Begleitern ihrer Wasserstoffhülle beraubt wurden. Dieser bemerkenswerte Befund wirft Licht auf die Ursprünge wasserstoffarmer Kernkollaps-Supernovae und Neutronensternverschmelzungen, die vermutlich mit heißen Heliumsternen in Zusammenhang stehen.

Seit mehreren Jahren spekulieren Wissenschaftler, dass bei etwa einem Drittel der massereichen Sterne innerhalb von Doppelsternsystemen die Wasserstoffhülle entfernt wird. Bisher wurde jedoch nur ein potenzieller Kandidat identifiziert. Die Entdeckung weiterer entkleideter Sterne bestätigt die Existenz dieses Phänomens und hat erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis wichtiger astronomischer Phänomene.

Die Hauptautorin Maria Drout, Assistenzprofessorin am Institut für Astronomie und Astrophysik der Universität Toronto, betont die Bedeutung dieser Entdeckung. Sie erklärt, wenn diese Sterne selten wären, würde dies den bestehenden theoretischen Rahmen für verschiedene Phänomene in Frage stellen, darunter Supernovae, Gravitationswellen und das von fernen Galaxien emittierte Licht.

Die Identifizierung entkleideter Sterne bietet neue Möglichkeiten für eine umfassendere Untersuchung ihrer Eigenschaften. Dazu gehört die Messung der Materialmenge, die von diesen Sternen durch Sternwinde ausgestoßen wird, was für die Vorhersage des Auftretens von Neutronensternverschmelzungen von entscheidender Bedeutung ist. Durch den Erhalt genauerer Daten können Forscher ihre Modelle verfeinern und die Zusammenhänge zwischen entkernten Sternen und wasserstoffarmen Supernovae untersuchen.

Darüber hinaus legt die Studie nahe, dass einige dieser entkleideten Sterne mit Neutronensternen oder Schwarzen Löchern in Zusammenhang stehen könnten. Diese Objekte scheinen sich in einem Übergangsstadium zu befinden, bevor sie zu Doppel-Neutronensternen oder Systemen aus Neutronensternen und Schwarzen Löchern werden, die schließlich verschmelzen und nachweisbare Gravitationswellen aussenden könnten.

Bethany Ludwig, Doktorandin an der University of Toronto, beleuchtet die vernetzte Natur von Sternen in Doppelsternsystemen. Sie vergleicht sie mit Menschen, hebt ihre soziale Natur hervor und betont, dass einzelne massereiche Sterne selten sind.

Die Identifizierung entkleideter Sterne ist eine Herausforderung, da sie außerhalb des sichtbaren Lichtspektrums emittieren und möglicherweise durch Staub oder die Helligkeit ihrer Begleitsterne verdeckt werden. Das Forschungsteam nutzte Ultraviolett-Beobachtungen des Swift Ultra-Violet/Optical Telescope, um Millionen von Sternen in nahegelegenen Galaxien zu untersuchen und dabei Systeme zu entdecken, die ungewöhnliche Ultraviolett-Emissionen aufweisen.

Weitere Untersuchungen sind im Gange, um tiefer in die Eigenschaften dieser Sterne einzutauchen. Die Forscher werden ihre Suche innerhalb nahegelegener Galaxien und innerhalb der Milchstraße mit verschiedenen Instrumenten erweitern, darunter dem Hubble-Weltraumteleskop und dem Chandra-Röntgenteleskop. Die in dieser Studie verwendeten Daten und theoretischen Modelle wurden öffentlich zugänglich gemacht, um die Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftlern zu erleichtern.

An der Zusammenarbeit waren mehrere Institutionen beteiligt, darunter die University of Toronto, die Observatorien der Carnegie Institution for Science, das Max-Planck-Institut für Astrophysik, das Anton Pannekoek Institute for Astronomy, das Dunlap Institute for Astronomy & Astrophysics und das Steward Observatory. Diese Entdeckung eröffnet neue Wege zur Erforschung der komplexen Wechselwirkungen und Beziehungen zwischen Sternen in Doppelsternsystemen und bietet ein tieferes Verständnis des dynamischen Universums, in dem wir leben.