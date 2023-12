Atemberaubendes Foto zeigt seltenes atmosphärisches Phänomen aus dem Weltraum

By

Es ist ein atemberaubendes Bild eines außergewöhnlichen atmosphärischen Ereignisses entstanden, das als „Roter Kobold“ bekannt ist, ein seltenes Phänomen, das von der Erde aus selten sichtbar ist. Dem Astronauten Andreas Mogensen von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) gelang es, dieses atemberaubende Foto und Filmmaterial im Rahmen des Thor-Davis-Experiments an der Dänischen Technischen Universität (DTU) mit einer leistungsstarken Kamera aufzunehmen.

Das Thor-Davis-Experiment zielt darauf ab, Blitze in der oberen Atmosphäre und ihre Auswirkungen auf die Treibhausgaswerte zu untersuchen, die zur globalen Erwärmung beitragen. Jeden Samstag begibt sich Mogensen zum Cupola-Observatoriumsmodul der Internationalen Raumstation, das sich etwa 250 Meilen über der Erdoberfläche befindet, um Stürme auf unserem Planeten zu fotografieren. Da die Station etwa 16 Umlaufbahnen pro Tag durchläuft, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, diese bemerkenswerten Bilder aufzunehmen.

Rote Kobolde werden als Transient Luminous Events (TLEs) kategorisiert, faszinierende Naturereignisse, die sich über Gewitterwolken manifestieren können. Mogensen erklärt: „Die roten Kobolde bilden sich etwa 40 bis 80 km über dem Boden und erscheinen nach dem Donnerschlag viel höher.“ Das Filmmaterial der Davis-Kamera zeigt eine Reihe roter Kobolde, deren ätherische Natur durch Blitzeinschläge beleuchtet wird.

Die Davis-Kamera funktioniert im Gegensatz zu herkömmlichen Kameras ähnlich wie die menschliche Netzhaut. Es kann bis zu 100,000 Bilder pro Sekunde aufnehmen und ermöglicht so eine detaillierte Dokumentation dieser flüchtigen Ereignisse. Wissenschaftler schätzen, dass der auf Mogensens Foto eingefangene rote Kobold eine Größe von etwa 8.7 mal 16.2 Meilen hat, was den beeindruckenden Charakter dieser Entdeckung noch verstärkt.

Rote Kobolde, manchmal auch als rote Blitze bezeichnet, weichen dem normalen Weg des Blitzes nach unten aus und breiten sich stattdessen nach oben in die Atmosphäre aus – ein Phänomen, das an rückwärts gerichtete Blitze erinnert. Aufgrund ihrer Entstehung über Gewitterwolken sind diese seltenen Ereignisse vom Boden aus schwierig zu untersuchen und werden hauptsächlich aus dem Weltraum beobachtet. Die Möglichkeit, dieses Spektakel einzufangen, verschafft Wissenschaftlern unschätzbare Einblicke in die Dynamik der oberen Erdatmosphäre.

Dieses Foto ist ein Beweis für die bemerkenswerten Erfolge, die durch die Erforschung des Weltraums möglich wurden, und bietet einen Einblick in die faszinierenden Wunder, die jenseits des Himmels unseres Planeten liegen.

