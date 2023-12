Erforschung der Ursprünge des Lebens: Ein Blick in interstellares Eis

By

Wissenschaftler diskutieren seit langem über den Ursprung des Lebens auf der Erde. Während die vorherrschende Meinung war, dass Aminosäuren, die Bausteine ​​des Lebens, in der Ursuppe unseres Planeten gebildet wurden, legt eine neue Studie eine andere Möglichkeit nahe. Laut einer in ACS Central Science veröffentlichten Studie könnte die einfachste Aminosäure, Carbaminsäure, tatsächlich aus interstellarem Eis neben Sternen oder Planeten stammen.

Die Studie eröffnet spannende Perspektiven für die zukünftige Erforschung des Weltraums, da die Ergebnisse möglicherweise dazu genutzt werden könnten, Weltraumteleskope wie das James Webb-Weltraumteleskop darauf zu trainieren, in entfernten Sternentstehungsregionen des Universums nach präbiotischen Molekülen zu suchen. Durch das Verständnis der Entstehung dieser Moleküle können Wissenschaftler wertvolle Einblicke in die Bedingungen gewinnen, die zur Entwicklung des Lebens auf der Erde führten.

Bisher ging man davon aus, dass Aminosäuren durch Meteoriten auf die Erdoberfläche gelangt sein könnten. Es blieb jedoch die Frage: Wo und wann haben sich diese Moleküle tatsächlich gebildet? Um dieses Rätsel zu lösen, führten Forscher Experimente durch, um die chemischen Reaktionen zu untersuchen, die im interstellaren Eis in der Nähe neu entstehender Sterne und Planeten stattgefunden haben könnten.

Das Team erstellte modellhafte interstellare Eissorten, die Ammoniak und Kohlendioxid enthielten, und setzte sie bestimmten Temperaturen aus. Durch ihre Analyse mittels Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie entdeckten sie die Bildung von Carbaminsäure und Ammoniumcarbamat bei extrem niedrigen Temperaturen. Dies deutet darauf hin, dass diese Moleküle, die schließlich zu komplexeren Aminosäuren führen können, in den frühesten Stadien der Sternentstehung entstanden sein könnten.

Darüber hinaus beobachteten die Forscher, dass sich Carbaminsäuremoleküle bei steigender Temperatur miteinander verbinden und ein stabiles Gas bilden konnten. Es wird angenommen, dass diese Moleküle Teil der Rohstoffe von Sonnensystemen, einschließlich unseres eigenen, geworden sein könnten und schließlich durch Kometen oder Meteoriten die Erde erreicht haben.

Diese bahnbrechende Forschung bietet eine neue Perspektive auf den Ursprung des Lebens und ebnet den Weg für zukünftige Studien. Indem wir unser Verständnis darüber erweitern, wie sich Aminosäuren und andere präbiotische Moleküle im interstellaren Raum bilden können, gewinnen wir wertvolle Erkenntnisse, die bei der Suche nach Leben außerhalb unseres Planeten hilfreich sein können.

Häufigste Fragen

F: Was ist eine Aminosäure?



A: Aminosäuren sind organische Verbindungen, die als Bausteine ​​von Proteinen dienen.

F: Wie untersuchen Wissenschaftler interstellares Eis?



A: Wissenschaftler erstellen im Labor Modelle interstellaren Eises und setzen sie bestimmten Temperaturen aus, um die Bedingungen im Weltraum zu simulieren. Anschließend nutzen sie verschiedene spektroskopische Techniken, um die ablaufenden chemischen Reaktionen zu analysieren.

F: Welche Bedeutung hat es, präbiotische Moleküle im interstellaren Raum zu finden?



A: Die Entdeckung präbiotischer Moleküle im interstellaren Raum liefert Einblicke in die Bedingungen, die zur Entwicklung des Lebens auf der Erde führten, und in das Potenzial für die Existenz von Leben an anderen Orten im Universum. Es erweitert unser Verständnis über die Ursprünge des Lebens und liefert Informationen für zukünftige Erkundungen außerirdischen Lebens.