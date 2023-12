Neue Möglichkeiten für Urban Labs: Stadtzentren neu gestalten

In den Innenstädten zeichnet sich ein neuer Trend ab, der möglicherweise die Landschaft des städtischen Lebens und der Beschäftigung neu gestalten könnte. Während Büroflächen traditionell die Innenstädte dominieren, stellt der Aufstieg der Biowissenschaften diese Vorstellung in Frage und eröffnet Möglichkeiten für Laborflächen.

In der Vergangenheit fand die biowissenschaftliche Forschung und Entwicklung größtenteils in den Vororten statt, wobei große Pharmaunternehmen riesige Labore in Firmengewerbegebieten betrieben. Allerdings verändert sich die Dynamik, da die Biowissenschaftsbranche immer mehr dem Technologiesektor ähnelt. Von Risikokapitalgebern finanzierte und aus Universitäten hervorgegangene Startups treiben zunehmend die Arzneimittelentwicklung voran.

Dieser Wandel hat zu einer Nachfrage nach Laborflächen in Stadtzentren geführt. Aufstrebende Biowissenschaftler, insbesondere Absolventen renommierter Universitäten, fühlen sich zunehmend in städtische Umgebungen gezogen. Der Reiz liegt in der Nähe zu sozialen Einrichtungen wie Restaurants, Bars und anderen Unternehmen, wo sie sich mit Gleichgesinnten vernetzen und zusammenarbeiten können.

Die Fulton Labs in Chicago sind ein Paradebeispiel dafür, wie sich Stadtzentren an diese neue Nachfrage anpassen. Portal Innovations, ein Unternehmen, das innerhalb der Fulton Labs tätig ist, fungiert als Hybrid zwischen einem WeWork und einem Risikokapital-Inkubator für Life-Science-Unternehmen. Zu den Mietern zählen Startup-Unternehmen, die sich auf die Entwicklung innovativer Medikamente konzentrieren. Die Bedeutung des städtischen Lebens für biowissenschaftliche Talente wurde von John Flavin von Portal hervorgehoben, der die Kraft einzelner Talente und ihre Vorliebe für städtische Umgebungen hervorhob.

Der wachsende Bedarf an Laborflächen in städtischen Gebieten birgt sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Der Umbau bestehender Gebäude zur Unterbringung von Laboren kann aufgrund spezifischer Anforderungen, wie z. B. höherer Decken und erhöhter Stromversorgung, schwierig sein. Städte wie Boston und London nehmen diesen Wandel jedoch bereits an. Boston hat kürzlich die Umwandlung eines Bürogebäudes in Laborräume genehmigt, während in Manhattan und Canary Wharf in London derzeit neue Laboreinrichtungen gebaut werden.

Während die potenziellen Vorteile für die Unterbringung biowissenschaftlicher Labore erheblich sind, hängt die Zukunft der Stadtzentren immer noch von der Fähigkeit ab, Büroräume mit spezialisierten Forschungsumgebungen in Einklang zu bringen. Die Anpassung an diesen neuen Trend erfordert innovative Ansätze in der Stadtplanung und Immobilienentwicklung. Die Umwandlung der Innenstädte in lebendige Arbeits- und Forschungszentren bietet spannende Zukunftsperspektiven.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Neue Möglichkeiten für Urban Labs: Stadtzentren neu gestalten