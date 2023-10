Die Parker Solar Probe lüftet weiterhin die Geheimnisse der Sonne

By

Die Parker Solar Probe hat kürzlich ihre 17. Annäherung an die Sonne abgeschlossen und kam dabei bis auf 7.26 Millionen Kilometer an die Photosphäre der Sonne heran. Während seines 13. Anflugs durchquerte es als erste Raumsonde überhaupt einen koronalen Massenauswurf (CME), ein gewaltiges Ereignis, das riesige Plasmamassen durch den Weltraum schleudert. Die Mission der Sonde, die bis 2025 andauern soll, zielt darauf ab, die Geheimnisse der Sonne zu entschlüsseln und entscheidende Einblicke in Sonnenphänomene zu liefern.

Die Parker Solar Probe, oft als „kleiner Motor, der immer weiterläuft“ bezeichnet, näherte sich am 27. September sehr nahe und flog nur 7.26 Millionen Kilometer über der Oberflächenschicht der Sonne, der sogenannten Photosphäre. Diese beeindruckende Leistung folgt auf den vorherigen Meilenstein des Fluges durch einen koronalen Massenauswurf während seines 13. Anflugs am 5. September 2022.

Der Erfolg der Mission wird auf die Widerstandsfähigkeit des Raumfahrzeugs und seine Fähigkeit, extremen Bedingungen standzuhalten, zurückgeführt. Obwohl sie Temperaturen von bis zu 1400 Grad Celsius ausgesetzt sind, sind die Hauptinstrumente der Sonde durch eine Abschirmung geschützt, sodass sie in einer Umgebung mit nahezu normaler Raumtemperatur betrieben werden können.

Das Hauptziel der Parker Solar Probe ist die Untersuchung der Sonnenkorona, dem obersten Teil der Sonnenatmosphäre. Wissenschaftler wollen verstehen, was die Korona erhitzt, und den Energiefluss darin verfolgen. Darüber hinaus wollen sie die Beschleunigung des Sonnenwinds beim Verlassen der Sonne sowie die Struktur der Sonne und ihrer Magnetfelder untersuchen.

Koronale Massenauswürfe sind für Sonnenphysiker von besonderem Interesse. Diese gewaltigen Ereignisse können erhebliche Auswirkungen auf die Erde haben, von der Störung von Kommunikationssystemen bis hin zu Stromausfällen. Durch die Untersuchung dieser Sonnenstürme hoffen Wissenschaftler, die Kräfte, die sie antreiben, besser zu verstehen und Vorhersagemöglichkeiten zu entwickeln.

Der jüngste Meilenstein, den die Parker Solar Probe erreicht hat, als sie an ihrem sonnennächsten Punkt ein CME passierte, lieferte wertvolle Daten über die Geschwindigkeit und Dichte der Stoßwelle. Obwohl dieser spezielle CME keine Bedrohung für die Erde darstellte, unterstreicht er, wie wichtig es ist, diese Ereignisse und ihre möglichen Folgen zu untersuchen.

Das Parker Solar Probe-Projekt wird vom Johns Hopkins Applied Physics Laboratory in Laurel, Maryland, verwaltet und betrieben. Die Raumsonde, die innerhalb des Zeitplans und Budgets der NASA gebaut wurde, ebnet weiterhin den Weg für neue Entdeckungen über unseren nächsten Stern, die Sonne.

Quellen:

– NASA-Projekt Parker Solar Probe: Johns Hopkins Applied Physics Laboratory

– NASA – Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde