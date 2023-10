Das James-Webb-Weltraumteleskop nimmt ein atemberaubendes Bild des Orionnebels auf

By

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat ein hochauflösendes Bild des Orionnebels veröffentlicht, das vom James Webb-Weltraumteleskop aufgenommen wurde. Dieses Bild bietet einen detaillierten Blick auf die Staub- und Gaswolke, in der sich Sterne bilden.

Das Bild, das in der ESASky-Anwendung angezeigt werden kann, ermöglicht Benutzern das Vergrößern und Vergleichen von Bildern, die in verschiedenen Wellenlängen aufgenommen wurden. Es zeigt eine Region des inneren Orionnebels und Trapezhaufens mit einem Durchmesser von 4 Lichtjahren. Dies ist etwas kleiner als der Abstand zwischen der Sonne und ihrem nächsten Nachbarn, Proxima Centauri.

Der Orionnebel, auch bekannt als Messier 42, liegt in der Nähe des Sternbildes Oriongürtel und ist einer der hellsten Nebel am Himmel. Wissenschaftler sind besonders daran interessiert, die Sternentstehung in diesem Bereich zu untersuchen. Die beleuchteten Staub- und Gaswolken sind das Ergebnis der ultravioletten Strahlung junger und heißer Sterne, die im Nebel geboren werden.

Im Zentrum des Orionnebels befindet sich eine Gruppe junger und heller Sterne, der Trapezhaufen. Einige dieser Sterne haben eine bis zu 30-fache Masse unserer Sonne. Die Anwesenheit dieser massereichen Sterne trägt zu den einzigartigen Eigenschaften des Nebels bei.

Das James Webb-Weltraumteleskop hat nicht nur die Schönheit des Orionnebels eingefangen, sondern auch eine unerwartete Entdeckung gemacht. Wissenschaftler beobachteten 150 frei schwebende Objekte innerhalb des Nebels, einige davon paarweise. Diese als Jupiter Mass Binary Objects (JuMBOs) bekannten Objekte ähneln Schurkenplaneten, die keinen Stern umkreisen. Das Vorhandensein dieser Objekte stellt aktuelle Theorien zur Planeten- und Sternentstehung in Frage.

Die Entdeckung von JuMBOs legt nahe, dass es möglicherweise Aspekte der Planetenentstehung gibt, die Wissenschaftler noch nicht verstehen. Weitere Forschungen und Analysen dieser Objekte werden wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung von Planetensystemen liefern.

Insgesamt hat uns das James Webb-Weltraumteleskop ein bemerkenswertes Bild des Orionnebels geliefert und unser Verständnis der Sternen- und Planetenentstehung vertieft. Während wir die Weiten des Weltraums weiter erforschen, erwarten uns zweifellos weitere faszinierende Entdeckungen.

Quellen:

– Europäische Weltraumorganisation (ESA)

- Die New York Times