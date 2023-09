Neue Karte von Zealandia enthüllt einzigartige geologische Geschichte

Ein Team internationaler Geologen und Seismologen hat eine detaillierte Karte von Zealandia, dem achten Kontinent der Erde, erstellt und neue Erkenntnisse über seine geologische Vergangenheit gewonnen. Zealandia, das größtenteils unter Wasser liegt, ist aufgrund seiner Lage unter Wasser noch relativ unerforscht. Anhand von Daten aus Gesteinsproben vom Meeresboden kartierten die Forscher die gesamten zwei Millionen Quadratmeilen sorgfältig.

Zealandia entstand vor etwa 83 Millionen Jahren, als sich der Superkontinent Gondwana trennte. Heute liegen nur noch 6 % von Zealandia über Wasser und bilden Neuseeland und seine Nachbarinseln. Die Forscher erweiterten bestehende Karten durch die Analyse von Gesteins- und Sedimentproben, die vom Meeresboden und von Küsteninseln gesammelt wurden, sowie durch die Analyse seismischer Daten.

Die Studie deckte geologische Muster auf, die auf das Vorhandensein einer Subduktionszone in der Nähe des Campbell Plateaus vor der Westküste Neuseelands schließen lassen. Dies stellt frühere Theorien einer Strike-Slip-Verwerfung in derselben Region in Frage. Die Forscher vermuten, dass das Campbell-Magnetanomaliesystem, das in Zealandia vorkommt, aus der Dehnung Gondwanas während seiner Trennung entstanden ist.

Analysen der chemischen Zusammensetzung und geologische Hinweise deuten auch darauf hin, dass die Subduktion des Randes Zealandias vor bis zu 250 Millionen Jahren unter dem heutigen Campbell-Plateau stattfand. Bei diesem Prozess drängt eine Krustenkante eine andere in den Erdmantel. Bemerkenswerterweise stehen die magnetischen Anomalien in der Region nicht mit diesem Ereignis in Zusammenhang.

Vor etwa 83 Millionen Jahren trennten sich Zealandia und die Westantarktis und bildeten den Pazifischen Ozean. Die Forscher fanden Hinweise auf unterschiedliche Dehnungsrichtungen vor 100 bis 80 Millionen Jahren, was möglicherweise die deutliche Ausdünnung der Kruste Zealandias vor ihrem Abriss erklärt.

Diese neuen Erkenntnisse bilden eine solide Grundlage für weitere Untersuchungen der einzigartigen Ausdehnung der Erdkruste in dieser Region. Die detaillierte Karte von Zealandia wird zu einem besseren Verständnis seiner geologischen Geschichte und seiner Rolle beim Zerfall Gondwanas beitragen.

