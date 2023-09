Neu entdeckte antike Holzkonstruktionen offenbaren den Einfallsreichtum der frühen Menschen

By

Archäologen haben am Ufer des Kalambo-Flusses in Sambia eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Sie haben zwei Stämme der großfruchtigen Buschweide ausgegraben, die vor fast 500,000 Jahren kunstvoll geformt und zusammengefügt wurden. Diese Holzartefakte stellen das älteste bekannte Beispiel dafür dar, dass frühe Menschen vor unserer eigenen Art Holzkonstruktionen errichteten. Dieser Befund stellt die vorherrschende Annahme in Frage, dass die frühen Menschen dieser Zeit lediglich als Jäger und Sammler durch die Landschaft streiften.

Die modifizierten Baumstämme, die mit Steinwerkzeugen bearbeitet wurden, scheinen ein Gerüst für ein Bauwerk gewesen zu sein. Dies deutet darauf hin, dass die frühen Menschen ihn möglicherweise als erhöhten Gehweg oder Plattform zur Navigation in der feuchten Umgebung genutzt haben. Der Archäologe Larry Barham von der University of Liverpool, Hauptautor der in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Studie, geht davon aus, dass die Plattform mehreren Zwecken gedient haben könnte, beispielsweise als Lagerstätte, als Fundament für eine Hütte und mehr.

Diese Entdeckung liefert wichtige Einblicke in die technologischen Fähigkeiten und das Verhalten unserer frühen menschlichen Vorfahren. Bisher war die Erhaltung von Holz an archäologischen Stätten aus dieser Zeit äußerst selten, was es schwierig macht zu verstehen, wie frühe Menschen dieses Material nutzten. Die Stätte Kalambo Falls bietet eine einzigartige Gelegenheit, ein umfassenderes Verständnis des Lebens dieser Menschen zu erlangen.

Der Geograph und Co-Autor der Studie, Geoff Duller von der Universität Aberystwyth in Wales, erklärt die Bedeutung von Holz als Baumaterial. Es kann in verschiedene Formen gebracht werden, was es langlebig und stark macht. Dies deutet darauf hin, dass die frühen Menschen über kognitive Fähigkeiten verfügten, die über das hinausgingen, was bisher allein aufgrund der Beweise von Steinwerkzeugen angenommen wurde.

Obwohl an der Stätte keine menschlichen Überreste gefunden wurden, geht Barham davon aus, dass die Artefakte wahrscheinlich vom Homo heidelbergensis geschaffen wurden, einer Art, die vor 700,000 bis 200,000 Jahren existierte. Homo heidelbergensis hatte ausgeprägte körperliche Merkmale, darunter einen markanten Augenbrauenwulst und eine größere Gehirnschale.

Die Entdeckung unterstreicht den Einfallsreichtum und die Fähigkeit der frühen Menschen, ihre Umwelt anzupassen und zu verändern. Der Fund bei Kalambo Falls zeigt, dass diese alten Homininen die Fähigkeit hatten, eine gebaute Umwelt zu schaffen, und dass sie eine kognitive Fähigkeit an den Tag legten, die ihnen allein aufgrund von Steinwerkzeugen bisher nicht zugeschrieben wurde.

Diese Studie wirft ein neues Licht auf die technologischen Errungenschaften und die kulturelle Komplexität unserer frühen menschlichen Vorfahren. Die Erhaltung und Entdeckung dieser alten Holzkonstruktionen erweitert unser Verständnis der Menschheitsgeschichte um ein wichtiges Kapitel.

