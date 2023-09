Bevorstehende Sonnenfinsternis in Colorado: Alles, was Sie wissen müssen

Während das Datum der bevorstehenden Sonnenfinsternis näher rückt, verzeichnen Hotels, darunter auch Herreras, einen Anstieg der Buchungen. Dieses Spektakel findet am 14. Oktober statt und ist die erste von den Vereinigten Staaten aus sichtbare Sonnenfinsternis seit der totalen Sonnenfinsternis im Jahr 2017. Der Ringelpfad wird voraussichtlich an diesem Samstag gegen 10:30 Uhr die Region durchqueren und zahlreiche gespannte Zuschauer anlocken.

Was genau ist also eine ringförmige Sonnenfinsternis? Es tritt auf, wenn der Mond zwischen der Erde und der Sonne wandert, während er sich an seinem am weitesten von der Erde entfernten Punkt befindet. Das letzte Mal, dass die Vereinigten Staaten dieses Phänomen beobachteten, war im Jahr 2012. Aufgrund seiner Entfernung erscheint der Mond als dunkle Scheibe, die kleiner als die Sonne ist und einen faszinierenden „Feuerring“-Effekt am Himmel erzeugt, der etwa vier Minuten anhält .

Gemeinden südwestlich von Durango, darunter Cortez, Dolores und Dove Creek, werden das Privileg haben, den Ring in seiner vollen Pracht zu erleben. Diese Orte bieten eine Aussicht, bei der der Mond genau in der Mitte der Sonne zu stehen scheint.

Um das Erlebnis zu bereichern, werden in der Region verschiedene Beobachtungsveranstaltungen organisiert, unter anderem im Mesa-Verde-Nationalpark. Der National Park Service (NPS) und die NASA arbeiten zusammen, um Bildungsseminare und ausgewiesene Parkplätze für Besucher bereitzustellen. Im Park finden Besichtigungsveranstaltungen im Chapin Mesa Museum, auf dem Far View Parking Lot und im Morefield Campground Amphitheatre statt. Campingplätze sind verfügbar, es wird jedoch empfohlen, eine Reservierung vorzunehmen, da diese wahrscheinlich ausverkauft sind. Den Besuchern wird eine Sonnenfinsternis-Brille zur Verfügung gestellt, solange der Vorrat reicht, um eine sichere Beobachtung dieses himmlischen Ereignisses zu gewährleisten.

Insbesondere das Four Corners Monument, wo die Grenzen von Colorado, Arizona, New Mexico und Utah zusammentreffen, bleibt am Tag der Sonnenfinsternis von 8 bis 1 Uhr geschlossen. Diese Schließung ist eine respektvolle Maßnahme zur Würdigung des heiligen Glaubens der Navajo-Nation, die die Stätte verwaltet. Das Navajo-Volk betrachtet Sonnenfinsternisse als heilige Ereignisse und verzichtet bei solchen Ereignissen darauf, zu arbeiten oder sein Zuhause zu verlassen.

Wer in anderen Teilen Colorados lebt, wird am Morgen des 14. Oktober zwar keine vollständige Sonnenfinsternis erleben, aber dennoch Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis werden.

Wenn Sie die diesjährige Sonnenfinsternis verpassen, machen Sie sich keine Sorgen. Die nächste totale Sonnenfinsternis in Colorado ist für 2048 geplant. Wenn Sie jedoch schon früher Zeuge einer totalen Sonnenfinsternis werden möchten, können Sie am 8. April 2024 nach Osten reisen, um eine solche zu sehen. Diese Sonnenfinsternis wird durch Mexiko, Texas und andere Länder ziehen Städte im Nordosten der Vereinigten Staaten, darunter Austin, Dallas und Indianapolis.

Markieren Sie also Ihren Kalender und bereiten Sie sich darauf vor, Zeuge der beeindruckenden Schönheit einer Sonnenfinsternis in Colorado zu werden. Denken Sie daran, Ihre Sonnenfinsternisbrille mitzubringen, um eine sichere Beobachtung zu gewährleisten, und seien Sie auf möglichen Verkehr vorbereitet, da dieses seltene Ereignis voraussichtlich große Menschenmengen anziehen wird.

