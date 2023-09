Psyche-Mission der NASA: Erforschung eines metallreichen Asteroiden

By

Die NASA bereitet sich mit ihrer Raumsonde Psyche auf eine aufregende neue Mission vor, die auf einer SpaceX Falcon Heavy-Rakete starten wird. Ziel der Mission ist die Erforschung eines einzigartigen Asteroiden namens Psyche, der vermutlich größtenteils aus Metall besteht. Dies wird das erste Mal sein, dass Planetenforscher die Möglichkeit haben, einen derart metallreichen Asteroiden aus der Nähe zu untersuchen.

Die Raumsonde Psyche wird auf einer sechsjährigen Reise über mehr als 2.2 Milliarden Meilen zum Asteroiden reisen. Um an Geschwindigkeit zu gewinnen, wird es einen spiralförmigen Weg nehmen, einschließlich eines Vorbeiflugs am Mars im Jahr 2026. Bei ihrer Ankunft in Psyche im Jahr 2029 wird die Raumsonde Bilder aufnehmen, ihr Magnetfeld messen, ihre innere Struktur untersuchen und ihre Oberflächenzusammensetzung analysieren.

Psyche, auch Asteroid 16 Psyche genannt, liegt im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Es ist etwa 173 Meilen breit und hat eine außergewöhnlich reflektierende Oberfläche. Wissenschaftler glauben, dass es sich möglicherweise um den Kern eines gescheiterten Planeten handelt, was wertvolle Einblicke in die Entstehung von Planeten wie der Erde liefert.

Die Mission ist besonders spannend, da sie die Möglichkeit bietet, mehr über die Entstehung von Planeten zu erfahren. Lindy Elkins-Tanton, die Hauptforscherin von Psyche, erklärte, dass Wissenschaftler zwar felsige Objekte wie Merkur, Venus, Mars und den Mond sowie Gasriesen wie Jupiter erforscht hätten, die Entdeckung eines weitgehend metallischen Objekts wie Psyche jedoch beispiellos sei.

Während das genaue Aussehen von Psyche noch unklar ist, gehen Wissenschaftler davon aus, dass die Oberfläche überwiegend aus Metall besteht. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sich im Laufe der Zeit auch alle anderen Metalle außer Eisen und Nickel in diesen Metallen aufgelöst haben. Trotz des Mangels an glänzenden Erscheinungen wird die Raumsonde einen multispektralen Bildgeber einsetzen, um Farbinformationen über die Oberfläche des Asteroiden zu erfassen.

Die Raumsonde Psyche selbst ist mit Solarpaneelen ausgestattet, die Strom für ihr solarelektrisches Antriebssystem erzeugen. Es ist etwa 10 Fuß hoch und hat eine Grundfläche von XNUMX Fuß im Quadrat. An seiner Außenseite sind verschiedene Instrumente und Kameras befestigt.

Insgesamt verspricht die Psyche-Mission ein spannendes und bahnbrechendes Abenteuer für die NASA zu werden. Es bietet eine einzigartige Gelegenheit, einen metallreichen Asteroiden zu untersuchen und mehr über die Entstehung unseres eigenen Planeten und anderer Planeten im frühen Sonnensystem zu erfahren.

