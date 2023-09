Im Dunkeln leuchtende Zimmerpflanzen: Die skurrile Seite der Biotechnologie

Biotechnologie wird oft mit praktischen Anwendungen wie der Bekämpfung des Welthungers und der Heilung von Krankheiten in Verbindung gebracht. Die jüngsten Entwicklungen haben jedoch gezeigt, dass das Feld auch eine skurrile Seite hat. Das in Idaho ansässige Startup Light Bio hat erfolgreich im Dunkeln leuchtende Zimmerpflanzen geschaffen, indem es Gene eines biolumineszierenden Pilzes in Petunien eingefügt hat.

Pflanzen zu schaffen, die Licht ausstrahlen, ist kein neues Konzept. In der Vergangenheit haben Forscher Gene von Glühwürmchen oder Bakterien in Pflanzen eingeschleust, aber die Ergebnisse waren entweder dürftig oder es waren chemische Behandlungen erforderlich, um zum Leuchten zu kommen. Light Bio ging diese Herausforderung an, indem es einen Stoffwechselweg von Pilzen übernahm, der auf natürliche Weise Luciferin produziert, das für die Biolumineszenz verantwortliche Molekül. Durch die Integration dieses Signalwegs in den genetischen Code der Wirtspflanze konnten sie Petunien erzeugen, die hellgrün leuchteten.

Dieses innovative Biotechnologieprodukt basiert auf der Forschung der Mitbegründerin von Light Bio, Karen Sarkisyan, Professorin am Imperial College London. Seinem Team gelang es, DNA aus dem tropischen Pilz Neonothopanus nambi in Tabakpflanzen einzuführen, was zu leuchtendem Laub führte. Aufbauend auf diesem Erfolg wandten sie das gleiche Konzept auf Petunien an und das Unternehmen plant, im nächsten Jahr mit dem Verkauf zu beginnen.

Das US-Landwirtschaftsministerium hat Light Bio kürzlich die Erlaubnis erteilt, seine im Dunkeln leuchtenden Petunien in den USA zu verkaufen. Die Bewertung des USDA konzentrierte sich ausschließlich auf potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Pflanzenschädlingen und nicht auf ökologische Auswirkungen. Experten wie Jennifer Kuzma von der North Carolina State University haben darauf hingewiesen, dass diese Pflanzen möglicherweise Insekten und Tiere beeinträchtigen, die nicht an leuchtende Pflanzen gewöhnt sind, was Bedenken hinsichtlich des ökologischen Gleichgewichts aufkommen lässt.

Während der Hauptzweck dieser im Dunkeln leuchtenden Pflanzen dekorativer Natur ist, werden auch praktische Anwendungen erforscht. Forscher am MIT haben gentechnisch veränderte biolumineszierende Pflanzen mit energiespeichernden Nanopartikeln kombiniert, was die Möglichkeit nahelegt, diese Pflanzen zur Beleuchtung von Gebäudeinnenräumen ohne Strom zu verwenden.

Neben der Biolumineszenz verbessern Gentechniker auch die Fähigkeiten anderer Zimmerpflanzen. Das französische Startup Neoplants beispielsweise hat Golden Pothos modifiziert, um seine Luftreinigungsfähigkeiten als Alternative zu elektrisch betriebenen Luftreinigern zu verbessern.

Das Aufkommen von im Dunkeln leuchtenden und gentechnisch veränderten Pflanzen zeigt die Vielseitigkeit und das Potenzial der Biotechnologie. Während die Branche immer weiter reift, könnte das Gen-Spleißen Eingang in eine breite Palette funktioneller und unterhaltsamer Produkte finden.

Quellen:

– Wired: [Quellentitel]

– MIT: [Quellentitel]