Wie sich die Sonnenfinsternis am Samstag auf die Wetterbedingungen auswirken wird

Die ringförmige Sonnenfinsternis am Samstag, auch „Feuerringfinsternis“ genannt, ist nicht nur ein atemberaubendes Himmelsereignis, sondern hat auch Auswirkungen auf die Wetterbedingungen auf der Erdoberfläche. Wenn sich der Mond während einer Sonnenfinsternis zwischen der Erde und der Sonne bewegt, wirft er einen Schatten auf den Planeten, was zu Änderungen der Temperatur, der Windgeschwindigkeit und der Luftfeuchtigkeit führt.

Das Ausmaß der Wetteränderungen hängt von der Menge des Sonnenlichts ab, das während der Sonnenfinsternis blockiert wird. Genauso wie an einem heißen Tag schattige Bereiche kühler sind als solche mit direkter Sonneneinstrahlung: Je mehr Sonnenlicht blockiert wird, desto dramatischer ändert sich das Wetter. Während eine totale Sonnenfinsternis die Sonne vollständig blockiert, lässt eine ringförmige Sonnenfinsternis wie die am Samstag etwas mehr Sonnenstrahlung die Erdoberfläche erreichen.

Allerdings kann bereits eine vorübergehende Verringerung der Sonneneinstrahlung Auswirkungen auf Temperaturen und andere Wetterbedingungen haben. Der spezifische Temperaturabfall während einer Sonnenfinsternis kann je nach Faktoren wie Jahreszeit und Wolkendecke stark variieren. Beispielsweise wird eine ringförmige Sonnenfinsternis im Oktober aufgrund der Unterschiede im Sonnenwinkel und in der Intensität einen weniger dramatischen Einfluss auf die Temperaturen haben als eine totale Sonnenfinsternis im August.

Während der totalen Sonnenfinsternis im Jahr 2017 sanken die Temperaturen innerhalb kurzer Zeit erheblich, wobei in Douglas, Wyoming, in nur einer Stunde ein Rückgang um 11 Grad Fahrenheit zu verzeichnen war. Ähnliche Temperaturabfälle von 4 bis 8 Grad wurden im Süden beobachtet. Während die Temperaturabfälle während der Sonnenfinsternis am Samstag voraussichtlich nicht so drastisch sein werden, könnte es in Bereichen innerhalb der Ringbahn dennoch zu einem Rückgang um einige Grad kommen.

Die Sonnenfinsternis beeinflusst nicht nur die Temperatur, sondern auch Wind, Luftfeuchtigkeit und Wolkendecke. Wenn die Sonnenfinsternis die Luft abkühlt, wird die Atmosphäre ruhiger, was zu einer Verringerung der Windgeschwindigkeit führt. Wissenschaftler, die die Sonnenfinsternis 2017 untersuchten, stellten fest, dass die Windgeschwindigkeit während des Ereignisses um durchschnittlich 6 Meilen pro Stunde abnahm.

Die Luftfeuchtigkeit kann auch durch Temperaturschwankungen beeinflusst werden. Wenn die Lufttemperatur während einer Sonnenfinsternis kurzzeitig sinkt, nähert sie sich dem Taupunkt (der Temperatur, bei der die Luft mit Feuchtigkeit gesättigt ist), was zu einem Gefühl erhöhter Luftfeuchtigkeit führt.

Darüber hinaus können erhebliche Temperaturabfälle während einer Sonnenfinsternis die Wolkendecke beeinträchtigen. Bei der totalen Sonnenfinsternis 2017 lösten sich die Wolken über Teilen von South Carolina auf, weil die für die Wolkenbildung notwendige Wärme verloren ging. Es ist möglich, dass sich während der Sonnenfinsternis am Samstag auch einige Wolken auflösen, wenn auch in geringerem Maße.

Während die ringförmige Sonnenfinsternis am Samstag ein einzigartiges Himmelsspektakel bieten mag, wird sie auch subtile, aber erkennbare Auswirkungen auf die Wetterbedingungen haben, einschließlich Temperatur, Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit und Wolkendecke.

