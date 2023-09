Erforschung der Entwicklung der Tomaten: Von wild zu wunderbar

Biologen der University of Massachusetts Amherst haben die Evolutionsgeschichte von Tomaten erforscht und dabei die Merkmale aufgedeckt, die zur Entwicklung ihrer besonderen Merkmale geführt haben. Die in Plants, People, Planet und The American Journal of Botany veröffentlichten Ergebnisse geben Aufschluss darüber, wie sich Früchte in freier Wildbahn entwickeln, und bieten Erkenntnisse, die bei zukünftigen Bemühungen zur Verbesserung der Nutzpflanzen hilfreich sein können.

Die Studie konzentrierte sich auf die Verwandten moderner Tomaten, mehrere Wildarten, die an der Westküste Südamerikas vorkommen. Diese Wildarten unterscheiden sich stark von den Tomaten, die wir heute kennen. Sie sind klein, im reifen Zustand grün und viele haben einen unangenehmen Geschmack und Geruch.

Um die Umwandlung dieser wilden Tomaten in die köstliche und optisch ansprechende Frucht, die wir genießen, zu verstehen, untersuchten die Forscher evolutionäre Syndrome, bei denen es sich um eine Reihe von Merkmalen handelt, die in Früchten gemeinsam auftreten. Bisherige Forscher hatten nicht alle Wildtomatenarten zusammen angebaut, um Beweise für diese Syndrome zu sammeln.

Das Team sammelte Samen von 13 Wildtomatenarten und mehreren Varianten innerhalb jeder Art. Sie bauten diese Pflanzen an und untersuchten ihre Früchte auf Merkmale wie Farbe, Form, Zucker- und Säuregehalt sowie DNA-Analysen. Auch die flüchtigen organischen Verbindungen, die für das Aroma der Tomaten verantwortlich sind, wurden gemessen und klassifiziert.

Die Ergebnisse zeigten, dass Merkmale wie Geruch, Geschmack und Farbe syndromatisch sind und eine Übereinstimmung zwischen dem äußeren Erscheinungsbild der Tomate und ihrem Geschmack besteht. Diese Forschung liefert ein umfassendes Verständnis darüber, wie sich Wildtomaten voneinander und von Kultursorten unterscheiden.

Die Studie profitierte auch von den Sammelbemühungen von Charles Rick, der auf seinen Reisen in Südamerika Samen wilder Tomatenarten sammelte. Die Forscher züchteten diese gesammelten Samen zusammen mit ihren eigenen und verglichen die Merkmale der verschiedenen Arten.

Diese Forschung beleuchtet nicht nur die Evolutionsgeschichte von Tomaten, sondern hat auch Auswirkungen auf die Züchtung nährstoffreicherer und ansprechenderer Obstsorten. Durch das Verständnis der Merkmale, die zu den wünschenswerten Eigenschaften von Tomaten beitragen, können Wissenschaftler an der Entwicklung verbesserter Sorten für den Verzehr arbeiten.