Forscher entdecken potenziellen Bauplan für Neuronen in einfachsten Tieren

Forscher haben Hinweise auf neuronenähnliche Zellen bei Placozoen, einer der einfachsten Tierarten, entdeckt. Placozoen existieren seit Hunderten von Millionen Jahren in den Meeren und es ist möglich, dass sie als Bauplan für das Nervensystem komplexerer Tiere, einschließlich des Menschen, dienten. Diese Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Cell veröffentlicht.

Placozoen sehen unter dem Mikroskop wie Amöben aus, sind aber in Wirklichkeit Tiere. Sie sind näher mit den Nesseltieren (zu denen Seeanemonen und Korallen gehören) und Bilateriern (Wirbeltieren) im Baum des Lebens verwandt. Während bei anderen Tierlinien das Nervensystem von Neuronen gesteuert wird, ging man davon aus, dass Placozoen anders sind und keine Neuronen besitzen.

Anstelle von Neuronen verwenden Placozoen peptidische Zellen, um bestimmte Verhaltensweisen zu regulieren. Diese Zellen setzen kurze Aminosäureketten frei, die umliegende Zellen aktivieren, ähnlich der Funktion von Neuronen in komplexeren Organismen. Diese Ähnlichkeit veranlasste die Forscher zu weiteren Untersuchungen und stellte die Theorie auf, dass diese Zellen das Nervensystem eines alten tierischen Vorfahren darstellen könnten.

Das Forschungsteam untersuchte die Genexpression in Placozoen und entdeckte 14 Arten von peptidischen Zellen, die für den Aufbau von Neuronen bei anderen Tieren wichtig sind. Sie fanden jedoch heraus, dass peptidischen Zellen in Placozoen elektrische Aktivität und die Fähigkeit, Nachrichten zu empfangen, fehlt, was darauf hindeutet, dass es sich nicht um echte Neuronen handelt.

Durch die Kartierung potenzieller Wechselwirkungen zwischen peptidischen Zellen und anderen Zellen in Placozoen identifizierten die Forscher ein komplexes Signalnetzwerk und spezifische Paare von Neuropeptiden und Rezeptoren. Dies stützt die Hypothese des chemischen Gehirns, die darauf hindeutet, dass sich frühe Nervensysteme als Netzwerke von Zellen entwickelten, die durch chemische Signale und nicht durch elektrische Signale verbunden waren.

Beim Vergleich von peptidischen Zellen mit Neuronen anderer Tiere entdeckten die Forscher große Ähnlichkeiten in der Art und Weise, wie Gene verwendet werden, was darauf hindeutet, dass frühe Nervensysteme einst denen von Placozoen ähnelten, bevor sie sich zu komplexen Zellen entwickelten, die elektrische Signale senden.

Während Placozoen im Vergleich zu Menschen einfach sein mögen, ist ihre Komplexität höher als erwartet. Weitere Forschungen zu Placozoen und anderen Tierlinien werden zu einem besseren Verständnis der Evolution des Nervensystems führen und Aufschluss über die Funktionen von Neuronen in unserem Gehirn geben.

