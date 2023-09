Der Satellit XRISM startet, um das Universum in verschiedenen Röntgenfarben zu untersuchen

Zusammenfassung: Der Satellit X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), eine Gemeinschaftsinitiative der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) und der NASA unter Beteiligung der Europäischen Weltraumorganisation, wurde am 6. September gestartet. Die Mission von XRISM besteht darin, Röntgenwellenlängen mit beispielloser Präzision zu erfassen und Wissenschaftlern bahnbrechende neue Erkenntnisse über heiße und energiereiche Orte im Universum zu liefern. Im Gegensatz zu bestehenden Röntgenteleskopen kann XRISM verschiedene Farben des Röntgenlichts unterscheiden und so eine Fülle von Informationen erschließen. Sein Instrument erkennt Röntgenstrahlen anhand winziger Temperaturschwankungen und ermöglicht so die Identifizierung chemischer Elemente in Objekten und die Messung der Geschwindigkeiten der Gasbewegungen. Der Satellit soll einen neuen Blick auf das heiße und energiegeladene Universum ermöglichen und Sternexplosionen, Wechselwirkungen zwischen Schwarzen Löchern und Verschmelzungen von Galaxienhaufen in beispielloser Detailgenauigkeit beobachten. Wissenschaftler der University of Chicago werden die ersten Beobachtungen von XRISM an massereichen Galaxienhaufen und -gruppen analysieren und hoffen, die Wechselwirkungen zwischen supermassereichen Schwarzen Löchern und ihren Wirtsgalaxien zu verstehen. XRISM wird auch die Häufigkeit chemischer Elemente messen und die aktuelle chemische Zusammensetzung des Universums aufdecken. Der Start eines Satelliten für Röntgenbeobachtungen aus dem Weltraum stellt eine große Herausforderung dar, da die Erdatmosphäre Röntgenstrahlen blockiert. Dies ist der vierte Versuch, einen ähnlichen Satelliten erfolgreich zu starten und zu betreiben, und Wissenschaftler sind hinsichtlich des Potenzials von XRISM optimistisch.

