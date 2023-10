Erforschung interstellarer Objekte: Warum Röntgenstrahlen der Schlüssel sind

By

Ein von einem Yale-Astronomen geleitetes Forschungsteam vermutet, dass Röntgenstrahlen bei engen Begegnungen mit interstellaren Objekten wertvolle Informationen liefern könnten. Oumuamua, ein eigenartiger Weltraumfelsen, wurde 2017 entdeckt und weckte das Interesse von Forschern, die vermuten, dass interstellare Objekte regelmäßig unser Sonnensystem passieren.

Ein faszinierender Aspekt, den Astronomen untersuchen, ist, ob diese Objekte beim Verlassen des Sonnensystems schneller werden, ähnlich wie bei 'Oumuamua. Dieses Beschleunigungsphänomen wird auch bei eisigen Kometen beobachtet, wenn diese von der Sonne erhitzt werden. Dies hat einige Wissenschaftler zu der Annahme veranlasst, dass Oumuamua und ähnliche Objekte aus exotischem Eis bestehen.

Allerdings gibt es in dieser Theorie einen Widerspruch. Wenn interstellare Objekte aus Eis bestehen und in der Nähe der Sonne zu schmelzen beginnen, sollten sie eine Spur aus Gas wie Wasserdampf oder Kohlendioxid hinterlassen. Moderne Teleskope wie das Hubble-Weltraumteleskop und das Spitzer-Weltraumteleskop konnten jedoch kein Gas in der Umgebung von Oumuamua entdecken.

Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist hinsichtlich dieses Rätsels in zwei Lager gespalten. Einige glauben, dass 'Oumuamua aus exotischem Eis bestand, das in seiner gasförmigen Form nicht nachweisbar ist, während andere vermuten, dass es außergewöhnlich leicht war und dem Druck des Sonnenlichts ausgesetzt war.

Um Licht in diese Debatte zu bringen, hat Samuel Cabot, ein Yale-Ph.D. Der Absolvent der Astronomie leitete eine neue Studie, die den Einsatz von Röntgenstrahlen zum Verständnis interstellarer Objekte vorschlug. Dieser Ansatz könnte entscheidende Erkenntnisse für zukünftige Begegnungen liefern.

Die Studie wurde vom Astrophysical Journal angenommen und unterstreicht die Bedeutung von Röntgenteleskopen für die Aufklärung der Geheimnisse interstellarer Objekte.

Quellen:

– 'Oumuamua – Illustration von Samuel Cabot

– Das Astrophysikalische Journal