Swift Observatory beleuchtet Schwarzes Loch, das Sterne verschlingt

Das Swift-Observatorium der NASA beobachtete kürzlich ein Schwarzes Loch mit dem Namen Swift J023017.0+283603, das sich 500 Millionen Lichtjahre entfernt in der Galaxie 2MASX J02301709+2836050 befindet. Die Daten deuten darauf hin, dass dieses Schwarze Loch bei jeder Annäherung zeitweise Sterne verschlingt. Dieses Phänomen, das als sich wiederholendes Gezeitenstörungsereignis bekannt ist, wurde bereits bei anderen Schwarzen Löchern beobachtet, beispielsweise bei ASASSN-14ko im Jahr 2021.

Schwarze Löcher sind unglaublich dichte Objekte mit energiereicher Umgebung. Sie sammeln Materie in Scheiben an und verbrauchen die überhitzte Materie, die in ihren Ereignishorizont fällt. Wenn ein Stern durch die Schwerkraft eines Schwarzen Lochs gefangen wird, wird ihm bei jeder Annäherung seine Materie entzogen. Im Fall von Swift J0230 verschlingt ein Schwarzes Loch mit mehr als 200,000 Sonnenmassen bei jedem Durchgang drei Erdmassen des Sterns.

Es ist jedoch möglich, dass dieser Stern nicht vollständig verbraucht ist. Astronomen haben beobachtet, wie Schwarze Löcher Sternmaterial wieder ausspucken, das sie in der Vergangenheit verbraucht haben. Die Unterscheidung zwischen Gezeitenstörungsereignissen und der Wiederbelebung aktiver galaktischer Kerne (AGNs), bei denen es sich um supermassereiche Schwarze Löcher handelt, die massive Materialstrahlen ausstoßen, kann eine Herausforderung sein.

Das 2004 eröffnete Swift-Observatorium hat maßgeblich dazu beigetragen, unser Verständnis der Astrophysik zu verbessern. Phil Evans, Astrophysiker an der Universität Leicester, lobte die Fähigkeit des Observatoriums, sich an neue Forschungsbereiche anzupassen. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um die Dynamik des Systems aus Schwarzen Löchern und Sternen besser zu verstehen, aber diese neue Beobachtung trägt zu unserem Wissen über diese faszinierenden kosmischen Phänomene bei.

