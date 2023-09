Nutzung von Computer Vision, um Einblicke in Lithium-Ionen-Batterien zu gewinnen

By

Forscher haben Computer Vision, eine Form des maschinellen Lernens, genutzt, um ein tieferes Verständnis der Funktionsweise wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Batterien zu erlangen. Durch die sorgfältige Untersuchung von Röntgenfilmen von Batterieelektroden im Nanomaßstab haben Wissenschaftler bisher verborgene physikalische und chemische Details aufgedeckt. Dieser Durchbruch hat das Potenzial, die Effizienz von Lithium-Ionen-Batterien zu steigern und umfassendere Anwendungen zum Verständnis komplexer Systeme wie der Zellteilung in Embryonen zu ermöglichen.

Die von Forschern des SLAC National Accelerator Laboratory des Energieministeriums, der Stanford University, des MIT und des Toyota Research Institute geleitete Studie konzentrierte sich auf Lithiumeisenphosphat (LFP)-Partikel. LFP-Partikel, die zur Verbesserung der elektrischen Leitfähigkeit mit einer dünnen Kohlenstoffschicht beschichtet sind, finden sich häufig in den positiven Elektroden von Lithium-Ionen-Batterien.

Um die internen Prozesse der Batterien zu beobachten, schuf das Forschungsteam transparente Batteriezellen mit zwei Elektroden, die von einer Elektrolytlösung umgeben sind, die frei bewegliche Lithiumionen enthält. Mit diesem Aufbau konnten sie die Bewegung von Lithiumionen während der Lade- und Entladezyklen verfolgen. Bei diesem als Interkalation bezeichneten Prozess treten die Ionen in die LFP-Partikel ein und aus.

LFP ist in der Batterieindustrie aufgrund seiner geringen Kosten, seiner Sicherheit und der Verwendung reichlich vorhandener Elemente von großer Bedeutung, was es besonders für den Elektrofahrzeugmarkt relevant macht.

Die Zusammenarbeit zwischen Forschern begann vor acht Jahren, als MIT-Professor Martin Bazant und Stanford-Mitarbeiter William Chueh ihre Fachkenntnisse in mathematischer Modellierung und fortschrittlicher Röntgenmikroskopie kombinierten, um Batteriepartikel zu untersuchen. Später integrierten sie Tools für maschinelles Lernen, um Batterietests zu beschleunigen und optimale Lademethoden zu ermitteln. Die aktuelle Studie geht noch einen Schritt weiter und nutzt Computer Vision zur Analyse nanoskaliger Röntgenfilme aus dem Jahr 2016. Diese Technik ermöglicht ein umfassenderes Verständnis der Lithium-Insertionsreaktionen in LFP-Partikeln.

Durch die Pixelierung der Röntgenbilder können Forscher die Konzentration von Lithiumionen an jedem Punkt innerhalb des Partikels erfassen. Dadurch können sie Filme erstellen, die den Fluss von Lithiumionen in und aus den Partikeln während des Ladens und Entladens veranschaulichen.

Bei der Analyse der Röntgenbilder stellten die Forscher fest, dass die Bewegung der Lithiumionen innerhalb des Materials eng mit zuvor von Bazant entwickelten Computersimulationen übereinstimmte. Sie verwendeten 180,000 Pixel als Messungen, um ein Rechenmodell zu trainieren, das die Nichtgleichgewichts-Thermodynamik und Reaktionskinetik des Batteriematerials genau beschreibt.

Darüber hinaus ergab die Studie, dass Schwankungen in der Geschwindigkeit der Lithiumionenabsorption über die Partikeloberfläche mit der Dicke der Kohlenstoffbeschichtung korrelieren. Dieses Ergebnis legt nahe, dass die Optimierung der Dicke der Kohlenstoffschicht möglicherweise die Batterieeffizienz verbessern könnte – ein wichtiger Fortschritt im Batteriedesign.

Die Ergebnisse dieser Studie bieten Einblicke in die Optimierung von Lithium-Eisenphosphat-Elektroden und zeigen das Potenzial von maschinellem Lernen und fortschrittlichen Bildgebungstechniken bei der Entschlüsselung der Geheimnisse von Materialien und Systemen. Dieser Durchbruch ebnet nicht nur den Weg für Fortschritte in der Batterietechnologie, sondern ist auch vielversprechend für die Untersuchung der Musterbildung in anderen chemischen und biologischen Systemen.

Quelle:

– MIT-Pressemitteilung

– Pressemitteilung der Stanford University

– Naturjournal