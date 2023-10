Schrumpfung des Merkur und jüngste Bewegung der Steilhänge

By

Planetenforscher wissen seit langem, dass Merkur aufgrund der Abkühlung seines Inneren über Milliarden von Jahren schrumpft. Wenn das Innere des Planeten abkühlt, schrumpft das Volumen seiner Gesteins- und Metallbestandteile leicht. Allerdings ist bislang unbekannt, in welchem ​​Ausmaß Merkur derzeit schrumpft und wie lange dieser Prozess anhalten wird. Eine kürzlich in Nature Geoscience veröffentlichte Studie bietet neue Einblicke in dieses Phänomen.

Während das Innere des Merkur schrumpft, entwickelt seine Oberfläche „Schubfehler“ als Reaktion auf die immer kleiner werdende Fläche, die er abdecken muss. Ähnlich wie Falten, die sich auf einem alternden Apfel bilden, bilden sich auf der Oberfläche von Merkur aufgrund der thermischen Kontraktion seines Inneren Falten. Der erste Beweis für die Schrumpfung des Merkur kam 1974, als die Mariner-10-Mission Bilder von kilometerhohen Steilhängen machte, die sich über das Gelände schlängelten. Die Messenger-Mission, die von 2011 bis 2015 den Merkur umkreiste, enthüllte noch mehr „lappenförmige Steilhänge“ rund um den Planeten.

Durch die Untersuchung dieser Steilhänge kamen Wissenschaftler zu dem Schluss, dass der Radius von Merkur im Laufe der Zeit um etwa 7 Kilometer geschrumpft war. Die Bestimmung des Alters der Merkuroberfläche ist eine Herausforderung, erfolgt jedoch normalerweise durch Zählen der Dichte von Einschlagskratern. Je mehr Krater sich auf der Oberfläche befinden, desto älter ist sie. Allerdings war die Geschwindigkeit der Einschlagskraterbildung in der Vergangenheit des Planeten viel höher. Trotz dieser Herausforderung war es offensichtlich, dass die Steilhänge selbst ziemlich alt waren.

Die übereinstimmende Ansicht war, dass die Steilhänge des Merkur etwa 3 Milliarden Jahre alt waren. Die aktuelle Studie legt jedoch nahe, dass viele dieser Steilhänge in jüngster Zeit Bewegung erfahren haben. Auf den ausgedehnten oberen Flächen bestimmter Steilhänge wurden kleine Brüche beobachtet, die als „Graben“ bekannt sind. Diese Gräben weisen darauf hin, dass sich Überschiebungsschichten der Kruste verbogen haben, als sie über angrenzendes Gelände geschoben wurden, wodurch Risse entstanden sind. Basierend auf der Rate der durch Einwirkungen auf diese Gräben verursachten Unschärfe wurde berechnet, dass die meisten von ihnen weniger als 300 Millionen Jahre alt sind.

Die Ergebnisse dieser Studie haben wichtige Auswirkungen auf das Verständnis des Ausmaßes und der Dauer von Verwerfungsbewegungen auf Merkur. Wissenschaftler gehen nicht davon aus, dass die thermische Kontraktion des Merkur vollständig abgeschlossen sein wird, was darauf hindeutet, dass es möglicherweise immer noch zu einer anhaltenden Bewegung der Steilhänge kommt. Die gemeinsame europäisch-japanische BepiColombo-Mission, die 2026 den Merkur umkreisen soll, wird eine Gelegenheit bieten, diese Ergebnisse zu bestätigen und mehr Einblick in die Oberflächenmerkmale des Merkur zu gewinnen.

Darüber hinaus hat auch der Mond eine Abkühlung und Kontraktion erfahren. Obwohl seine Steilhänge kleiner und weniger spektakulär sind als die auf Merkur, haben jüngste Analysen ergeben, dass einige Steilhänge auf dem Mond derzeit aktiv sind. Es wurde festgestellt, dass sich Mondbeben in der Nähe von gelappten Steilhängen häufen, und Bilder aus der Umlaufbahn zeigen Spuren, die von Felsbrocken hinterlassen wurden, die an den Steilhängen herabprallen.

