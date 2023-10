Heutige Annäherung des Asteroiden 2023 TV3 an die Erde

Die NASA hat kürzlich bekannt gegeben, dass sich ein Asteroid namens Asteroid 2023 TV3 heute, am 12. Oktober, der Erde am nächsten nähern wird. Es wird erwartet, dass dieser Asteroid in einer Entfernung viermal näher als der Mond vorbeizieht, was ihn zu einem der nächsten Asteroiden macht Ansätze des Jahres 2023.

Der Asteroid 2023 TV3 gehört zur Apollo-Gruppe der erdnahen Asteroiden, bei denen es sich um Weltraumgesteine ​​handelt, die die Erdumlaufbahn kreuzen. Diese Asteroiden sind nach dem 1862 vom Astronomen Karl Reinmuth entdeckten Apollo-Asteroiden benannt. Der Asteroid hat eine Größe zwischen 26 und 59 Fuß und ist damit vergleichbar mit dem Tscheljabinsk-Asteroiden, der 2013 in Russland erhebliche Schäden anrichtete.

Dieser besondere Asteroid bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 51,196 Kilometern pro Stunde, was viel schneller ist als die Geschwindigkeit einer ballistischen Hyperschallrakete. Trotz seiner Geschwindigkeit ist dies laut NASA das erste Mal, dass beobachtet wurde, wie sich der Asteroid 2023 TV3 der Erde nähert. Allerdings sind in naher Zukunft keine weiteren engen Annäherungen zu erwarten.

Obwohl die NASA und andere Weltraumbehörden über ein Netzwerk von Teleskopen und Observatorien zur Verfolgung und Überwachung von Asteroiden verfügen, ist es nicht ungewöhnlich, dass Asteroiden unbemerkt bleiben, bis sie sich relativ nahe an der Erde befinden. Im Fall des Asteroiden 2023 NT1 wurde er erst entdeckt, als er den 60,000-Meilen-Radius der Erde erreichte, der viermal näher als der Mond ist.

Die Verfolgung und Überwachung von Asteroiden ist von entscheidender Bedeutung für die Identifizierung potenzieller Bedrohungen und die Entwicklung von Strategien zur Minderung des Risikos, das sie für unseren Planeten darstellen. Obwohl diese große Annäherung des Asteroiden 2023 TV3 keine unmittelbare Gefahr darstellt, erinnert sie doch daran, wie wichtig es ist, den Himmel weiterhin wachsam auf potenziell gefährliche Asteroiden zu überwachen.

Quellen:

- NASA

– ESA