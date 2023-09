Neue Studie findet schädliche Pestizide in Bienenpollen in Irland

Eine aktuelle Studie des Trinity College Dublin und der Dublin City University hat Licht auf die schädlichen Auswirkungen von Pestiziden auf verschiedene Bienenarten in Irland geworfen. Die Forscher untersuchten Erntepollen von 12 verschiedenen Standorten im Land und analysierten den Gehalt an Pestizidrückständen. An diesen Standorten sammelten sie auch Pollen von Honigbienen und Hummeln.

Die Studie ergab, dass Hummelpollen im Vergleich zu anderen Pollenarten die höchste Anzahl an Verbindungen und Pestizidnachweisen aufwiesen. Besonders besorgniserregend war das Vorhandensein von Neonicotinoid-Insektiziden im Hummelpollen. Neonicotinoide sind bekanntermaßen schädlich für Bienen und andere Tiere.

Noch besorgniserregender war, dass viele der nachgewiesenen Pestizide nicht erst kürzlich auf den Feldern ausgebracht worden waren, auf denen der Pollen gesammelt wurde. Dies deutet darauf hin, dass diese Chemikalien entweder lange Zeit in der Umwelt verbleiben oder dass die Rückstände von Pflanzen in anderen Gebieten im Nahrungsgebiet der Bienen stammen.

Elena Zioga, die Erstautorin der Studie und Doktorandin an der Trinity School of Natural Sciences, äußerte ihre Besorgnis über die Ergebnisse. Sie betonte, dass einige dieser giftigen Pestizide seit mindestens drei Jahren nicht mehr auf den beprobten Feldern eingesetzt worden seien, was darauf hindeutet, dass die Chemikalien an den Feldrändern verbleiben oder dass Bienen kontaminierten Pollen von außerhalb der beprobten Felder sammeln.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Studie war, dass verschiedene Bienenarten unterschiedlichen Arten von Pestiziden ausgesetzt waren. Es wurde festgestellt, dass Honigbienenpollen größtenteils mit Fungiziden kontaminiert waren, während Hummelpollen hauptsächlich mit Neonicotinoid-Insektiziden belastet waren.

Zioga betonte, wie wichtig es sei, bei der Beurteilung der Pestizidexposition mehrere Bienenarten zu berücksichtigen. Sie erklärte, dass die Verwendung von Honigbienen als einzige Referenz zum Verständnis der Pestizidexposition kein vollständiges Bild erhalte. Sowohl Honigbienen als auch Hummeln spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestäubung und der Unterstützung gesunder Ökosysteme.

Diese Studie beleuchtet das besorgniserregende Vorhandensein schädlicher Pestizide in Bienenpollen in Irland. Weitere Forschung ist erforderlich, um die langfristigen Auswirkungen dieser Pestizidrückstände auf Bienenpopulationen und die allgemeine Artenvielfalt zu verstehen.

Quellen:

– Trinity College Dublin

– Dublin City University