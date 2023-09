Spulwurmstudie wirft Licht auf die Genetik von Emotionen

By

Forscher der Nagoya City University und des Mills College haben herausgefunden, dass der Spulwurm Caenorhabditis elegans primitive Formen von Emotionen zeigt, wenn er Elektroschocks ausgesetzt wird. Die in Genetics veröffentlichte Studie ergab, dass die Würmer ein Verhalten zeigten, das mit grundlegenden „emotionalen“ Reaktionen übereinstimmte und der Flucht Vorrang vor der Nahrungsaufnahme einräumte.

Das Team verwendete für seine Forschung Spulwürmer, da diese häufig zur Untersuchung grundlegender zellulärer und genetischer Funktionen eingesetzt werden. Als die Würmer Elektroschocks ausgesetzt wurden, bewegten sie sich unerwartet mit hoher Geschwindigkeit und liefen nach Ende der Stimulation noch ein bis zwei Minuten weiter. Dieses anhaltende Verhalten ist selten, da die meisten Tiere auf einen Reiz nicht mehr reagieren, wenn dieser nicht mehr vorhanden ist.

Während und nach der Elektrostimulation ignorierten die Würmer ihre Nahrungsbakterien, die typischerweise überlebenswichtig sind. Dies deutet darauf hin, dass für die Würmer die Flucht vor einer Gefahr Vorrang vor der Nahrungsbeschaffung hat. Die genetische Analyse ergab, dass die Würmer, die nicht in der Lage waren, Neuropeptide, ähnlich wie Hormone beim Menschen, zu produzieren, als Reaktion auf elektrische Stimulation eine noch längere Dauer des kontinuierlichen Laufens zeigten.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der anhaltende Zustand als Reaktion auf eine Gefahr durch einen aktiven genetischen Mechanismus reguliert und kontrolliert wird. Die Studie legt nahe, dass Emotionen wie Aufregung oder Angst möglicherweise nicht mit der Zeit auf natürliche Weise verschwinden, sondern aktiv von Genen gesteuert werden. Diese Forschung liefert Einblicke in die genetischen Mechanismen, die primitiven Emotionen zugrunde liegen.

Die Entdeckung emotionsbezogener Gene in Würmern könnte möglicherweise zu neuen Behandlungsmethoden für emotionale Störungen beim Menschen führen. Erkrankungen wie Depressionen, die durch übermäßige und anhaltende negative Emotionen gekennzeichnet sind, könnten möglicherweise durch die gezielte Behandlung dieser neu entdeckten Gene behandelt werden. Es ist bekannt, dass die Gene in Würmern Entsprechungen beim Menschen haben, was sie zu wertvollen Zielen für die weitere Erforschung emotionaler Störungen macht.

Insgesamt unterstreicht diese Studie, wie wichtig es ist, die genetischen Grundlagen von Emotionen zu verstehen und wie selbst die einfachsten Organismen wertvolle Einblicke in komplexe emotionale Mechanismen liefern können.

Quellen:

– Ling Fei Tee et al. „Ein elektrischer Schlag löst beim Nematoden Caenorhabditis elegans eine fluchtartige, anhaltende Verhaltensreaktion aus.“ Genetik.

– Nagoya City University.