Der Satellit HotSat-1 von SatVu nimmt erste Bilder der Wärmeschwankungen der Erde auf

SatVu, ein in Großbritannien ansässiges Klimatechnologieunternehmen, hat die ersten Bilder seines Satelliten HotSat-1 veröffentlicht, der als „Weltthermometer“ bezeichnet wird. Dieser bahnbrechende Wärmebildsatellit wurde im Juni an Bord der Falcon 9-Rakete von SpaceX gestartet und soll wertvolle Erkenntnisse über Wirtschaftstätigkeit und Energieeffizienz liefern.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Satelliten, die auf sichtbares Licht angewiesen sind, konzentriert sich HotSat-1 auf die Überwachung der Infrarotstrahlung, um die von Objekten und Landschaften abgegebene Wärme zu verstehen. Durch die Erfassung von Temperaturunterschieden in Gebieten wie Las Vegas und Chicago mit einer bemerkenswerten Auflösung von 10 Metern liefert der Satellit wertvolle Daten für verschiedene Branchen.

Ein bemerkenswerter Anwendungsfall, den das Unternehmen hervorhebt, ist die Möglichkeit, Waldbrände effektiver zu überwachen. Beispielsweise erfasste der Satellit einen detaillierten thermischen Fußabdruck der Waldbrände, die im Juni die Nordwest-Territorien Kanadas verwüsteten. Diese hochauflösenden Daten können von Feuerwehrleuten genutzt werden, um das Fortschreiten von Brandfronten zu verfolgen, insbesondere in kritischen Gebieten in der Nähe besiedelter Regionen.

Im Vergleich zu bestehenden Satelliten wie Landsat der NASA und European Sentinel, die Wärmedaten mit groben Auflösungen von 100 bis 1,000 Metern sammeln, bietet HotSat-1 eine beispiellose Genauigkeit. Es ermöglicht Stadtplanern, die Wärmeausbreitung und den Energieverlust von Gebäuden, Rohrleitungen und Fabriken besser zu verstehen und erleichtert so die Entwicklung einer energieeffizienteren Infrastruktur, um den Bedenken des Klimawandels Rechnung zu tragen.

Die Erkennung von Wärmesignalen aus dem Weltraum stellt besondere Herausforderungen dar, da Infrarotlicht schwieriger zu erfassen ist als SAR-Signale (Synthetic Aperture Radar). SatVu verwendet zur Aufnahme der Bilder eine Slow-Shutter-Technik, die trotz der Geschwindigkeit des Satelliten von 7 Kilometern pro Sekunde für Klarheit sorgt.

HotSat-1 ist der erste von acht Satelliten, deren Start von SatVu geplant ist, das bisher Risikokapital in Höhe von 37.1 Millionen US-Dollar erhalten hat. Das Unternehmen will in etwa einem Jahr seinen zweiten Satelliten starten.

