Archäologen entdecken die älteste Holzkonstruktion der Welt

Archäologen haben nahe der Grenze zwischen Sambia und Tansania einen außergewöhnlichen Fund gemacht – das vermutlich älteste bekannte Holzbauwerk der Welt. Die Struktur, die an einem Flussufer in Sambia gefunden wurde, besteht aus zwei ineinandergreifenden Baumstämmen einer großfruchtigen Weide. Die Stämme werden mit scharfen Steinwerkzeugen geschnitzt, gehackt und geformt und mit einer Kerbe zusammengehalten.

Diese bemerkenswerte Entdeckung stammt aus der Zeit vor dem modernen Menschen und wird auf mindestens 476,000 Jahre geschätzt, lange vor der Entwicklung des Homo sapiens. Es ist möglich, dass die Struktur vom Homo heidelbergensis geschaffen wurde, der vermutlich vor 700,000 bis 200,000 Jahren in der Region gelebt hat.

Der Zweck des Bauwerks ist nicht vollständig bestätigt, aber Archäologen spekulieren, dass es als Gehweg oder Fundament für eine Plattform gedient haben könnte. Diese Plattform könnte für verschiedene Aktivitäten wie die Lagerung von Gegenständen, das Trockenhalten von Brennholz oder Lebensmitteln oder einfach als Platz zum Sitzen und Gestalten genutzt werden. Bemerkenswert ist auch, dass an der Stätte eine Sammlung von Holzwerkzeugen entdeckt wurde, darunter ein Keil und ein Grabstock.

Diese Entdeckung stellt frühere Annahmen über die Fähigkeiten früher Menschen in Frage. Professor Larry Barham, ein Archäologe an der Universität Liverpool, erklärt: „Sie haben ihre Umgebung verändert, um das Leben einfacher zu machen, und sei es nur, indem sie eine Plattform geschaffen haben, auf der sie am Fluss sitzen und ihre täglichen Aufgaben erledigen konnten. Sie nutzten ihre Intelligenz, Vorstellungskraft und Fähigkeiten, um etwas zu erschaffen, was sie noch nie zuvor gesehen hatten, etwas, das es noch nie zuvor gegeben hatte.“

Dieser Fund deutet auf eine abstrakte Ebene des Denkens und möglicherweise auf die Entwicklung der Sprache bei frühen menschlichen Vorfahren hin. Es ist ein Beweis für ihren Einfallsreichtum und ihre technologischen Fähigkeiten und wirft ein neues Licht auf unser Verständnis unserer alten Vergangenheit.

