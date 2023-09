Die älteste Holzkonstruktion, die eine halbe Million Jahre alt ist, wurde in Sambia entdeckt

By

Archäologen haben an der prähistorischen Stätte Kalambo Falls in Sambia eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Sie haben die älteste jemals gefundene Holzkonstruktion ausgegraben, die fast eine halbe Million Jahre alt ist. Die gut erhaltene Struktur gibt Aufschluss über die fortschrittlichen Fähigkeiten unserer Vorfahren. Der Fund lässt darauf schließen, dass sie technologisch fortschrittlicher waren als bisher angenommen.

Die Holzkonstruktion wurde an den Kalambo Falls nahe der Grenze zu Tansania entdeckt. Es wird geschätzt, dass er mindestens 476,000 Jahre alt ist und damit vor der Entwicklung des Homo sapiens liegt. Das Holz weist Schnittspuren auf, die darauf hinweisen, dass zwei große Baumstämme mit Steinwerkzeugen zusammengefügt wurden. Es wird angenommen, dass die Struktur als Plattform, Gehweg oder erhöhte Behausung diente, um unsere Vorfahren über dem Wasser zu halten.

Neben der Holzkonstruktion wurde an der Stätte auch eine Sammlung von Holzwerkzeugen gefunden, darunter ein Keil und ein Grabstock. Während zu dieser Zeit bereits bekannt war, dass die frühen Menschen Holz verwendeten, diente es meist nur begrenzten Zwecken wie dem Anzünden von Bränden oder der Jagd.

Der Hauptautor der Studie, Larry Barham von der University of Liverpool, gab an, dass es sich bei der Entdeckung der Struktur um eine „Zufallsentdeckung“ bei einer Ausgrabung im Jahr 2019 handelte. Frühere Aufzeichnungen für die älteste Holzstruktur reichten etwa 9,000 Jahre zurück, was diesen Fund bestätigte deutlich älter.

Die Konservierung von altem Holz ist eine Herausforderung, da es dazu neigt, zu verrotten und nur minimale historische Spuren zu hinterlassen. Es wird jedoch angenommen, dass der hohe Wasserstand an den Kalambo-Fällen über die Jahrhunderte hinweg zur außergewöhnlichen Erhaltung des Bauwerks beigetragen hat.

Mit einer neuen Datierungsmethode namens Lumineszenzdatierung konnten die Forscher das Alter der Holzkonstruktion genau bestimmen. Durch die Messung des letzten Zeitpunkts, zu dem Mineralien dem Sonnenlicht ausgesetzt waren, stellten sie fest, dass die Struktur mindestens 476,000 Jahre alt ist.

Diese Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die Fähigkeiten und technologischen Fortschritte unserer alten Vorfahren. Es weist auch darauf hin, dass die frühen Menschen schon lange vor der Entstehung des Homo sapiens über die Vorstellungskraft und die Fähigkeiten verfügten, die zum Bau komplexer Holzkonstruktionen erforderlich waren.

Quellen:

– Naturjournal