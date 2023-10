Neue Erkenntnisse über uraltes Wasser: Ein Tor zur Aufdeckung der Erdgeschichte und der Möglichkeit von Leben auf anderen Planeten

Tief in den Tiefen der kanadischen Kidd Creek Mine wurde eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die die Geschichtsbücher neu geschrieben hat. Die Geochemikerin Barbara Sherwood Lollar stieß auf einen erstaunlichen Fund: Wasser, das über 1.6 Milliarden Jahre alt ist und damit das älteste Wasser, das jemals auf der Erde entdeckt wurde. Diese unglaubliche Flüssigkeit ist seit unvorstellbar langer Zeit im Gestein der Ontario-Mine eingeschlossen und fungiert als Zeitkapsel, die Geheimnisse der antiken Vergangenheit unseres Planeten birgt.

Sherwood Lollars Reise zur Entdeckung dieser außergewöhnlichen Wasserquelle begann 1992, als sie zum ersten Mal die Kidd Creek-Mine besuchte. Es liegt mehr als 3 Kilometer unter der Oberfläche und ist die tiefste Metallmine der Welt, was es zu einem idealen Ort für die Suche nach uraltem Wasser macht. Erst im Rahmen einer Expedition im Jahr 2013 gelang es Sherwood Lollar und ihrem Team von der University of Toronto, einen Abschnitt zu erreichen, der tief genug war, um die rekordverdächtige Sole zu fördern.

Einer der faszinierendsten Aspekte dieser Entdeckung ist das Vorhandensein von Mikroben im alten Wasser. Diese Mikroben deuten auf die Möglichkeit außerirdischen Lebens in ähnlichen unterirdischen Höhlen auf anderen Planeten hin. Das Wasser, das unglaublich salzhaltig und zehnmal salziger als Meerwasser ist, enthält Sulfat, ein verräterisches Zeichen für mikrobielle Aktivität. Die Bedeutung des Fundes liegt nicht nur im extremen Alter des Wassers, sondern auch in den möglichen Auswirkungen auf die Existenz von Leben außerhalb der Erde.

Darüber hinaus liefern die Erkenntnisse aus den Labortests der Wasserproben noch faszinierendere Erkenntnisse. Durch die Analyse von im Wasser eingeschlossenen Gasen wie Helium, Neon, Argon und Xenon können Wissenschaftler das Alter des Wassers genau bestimmen. Die Ergebnisse zeigten erstaunlicherweise, dass das Wasser 1.6 Milliarden Jahre alt ist, unglaubliche 500 Millionen Jahre älter als der bisherige Rekordhalter.

Diese bahnbrechende Entdeckung geht über die Erdgeschichte hinaus und hat Auswirkungen auf die Suche nach Leben auf anderen Planetenkörpern. Das Vorhandensein chemolithotropher Mikroben, die in den Tiefen der Erde überleben, lässt auf die Möglichkeit von Leben auf dem Mars hoffen. Auch wenn der Mars heute ein karger und trockener Planet ist, könnte seine unterirdische Umgebung eine ganz andere Klasse von Leben beherbergen.

Wenn wir tiefer in die Geheimnisse unseres Planeten eintauchen, wird es offensichtlich, dass sich das Leben weit über die Oberfläche hinaus erstrecken kann. Die Erforschung von Urgewässern in der Kidd Creek Mine eröffnet eine neue Perspektive auf die Durchdringung des Lebens in den Tiefen unseres Planeten. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir noch so viel über die Geschichte der Erde und das Potenzial für Leben anderswo im Universum entdecken müssen.

FAQ

1. Wie haben Wissenschaftler das Alter des Milliarden Jahre alten Wassers bestimmt?

Wissenschaftler verwendeten ein Verfahren namens Datierung des Wassers, bei dem im Wasser eingeschlossene alte Gase analysiert wurden, darunter Helium, Neon, Argon und Xenon. Die Isotope dieser Gase zerfallen mit einer vorhersehbaren Geschwindigkeit, sodass Wissenschaftler das Alter des Wassers genau bestimmen können.

2. Was bedeutet die Entdeckung des Urwassers für die Suche nach Leben auf anderen Planeten?

Das Vorhandensein von Mikroben im Urwasser lässt vermuten, dass Leben in extremen und isolierten Umgebungen tief im Erdinneren überleben kann. Diese Entdeckung eröffnet die Möglichkeit, dass ähnliches mikrobielles Leben in unterirdischen Höhlen auf anderen Planeten wie dem Mars existieren könnte.

3. Welche Bedeutung hat die Kidd Creek Mine für die Aufdeckung der Erdgeschichte?

Die Kidd Creek Mine bietet nicht nur eine einzigartige Gelegenheit, milliarden Jahre altes Wasser zu untersuchen, sondern bietet auch Einblicke in den alten Meeresboden der Erde. Die Mine befindet sich auf dem präkambrischen Kanadischen Schild, der 2.7 Milliarden Jahre alt ist und einst ein Meeresboden war. Es dient als Zeitkapsel und bewahrt Überreste der antiken Vergangenheit der Erde.

4. Wie schmeckt milliarden Jahre altes Wasser im Vergleich zu modernem Wasser?

Laut Barbara Sherwood Lollar ist das alte Wasser „sehr salzig und bitter“. Der Geschmack ähnelt nicht dem eines gut gereiften Weins, wie man erwarten könnte.