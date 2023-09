Der geheime Überlebensraum: Der Gummiraum der NASA

By

Raumfahrt ist riskant und komplex, weshalb die NASA umfangreiche Maßnahmen ergreift, um die Sicherheit ihrer Besatzung zu gewährleisten. Eine dieser Maßnahmen ist die Schaffung des Rubber Room, einer geheimen Einrichtung tief unter dem Launch Pad 39 Complex auf Merritt Island in Florida. Dieses unterirdische Netzwerk aus Tunneln und Bunkern sollte den Arbeitern im Falle einer katastrophalen Explosion einen sicheren Zufluchtsort bieten.

Obwohl eine plötzliche Explosion nicht zu überleben wäre, hatte die NASA einen Plan, um Einzelpersonen die Möglichkeit zu geben, zu reagieren und zu entkommen. Der Fluchtvorgang begann mit einer neunstöckigen Wasserrutsche in völliger Dunkelheit. Astronauten hingegen hatten einen anderen Fluchtweg. Sie würden von ihrer Kapsel mit einem Hochgeschwindigkeitsaufzug zur mobilen Startrampe transportiert, der in nur 30 Sekunden den Boden erreichen könnte. Von dort aus rutschten sie einen schmalen, steilen Gummitunnel hinab, der mit Wasser besprüht war, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.

Sobald sie die Rutsche verlassen hatten, landeten die Raumfahrtmitarbeiter auf einem Gummitisch. Obwohl sich der Tisch gelegentlich mit Wasser überfüllte und in die Rückwand rutschte, bot er einen Puffer, bevor es weitergehen konnte. Durch explosionssichere Türen gelangte die Besatzung in den Gummiraum, der aufgrund seines mit Gummi überzogenen Innenraums treffend benannt wurde. Der Gummiraum war mit 20 Stühlen ausgestattet und verfügte über einen federbelasteten Boden, der enormen Kräften standhalten konnte und so den Druck einer möglichen Explosion verringerte.

Der Bunker war mit Verpflegung, Wasser und sogar einer Toilette ausgestattet, um Einzelpersonen zu versorgen, falls sie über einen längeren Zeitraum gefangen waren. Um die Möglichkeit einer letzten Fluchtmöglichkeit zu gewährleisten, wurde oben im Gummiraum eine zusätzliche Luke installiert. Obwohl die Anlage nie genutzt wurde, diente sie als Beweis für das Engagement der NASA für die Sicherheit der Besatzung.

Heute liegen die Startrampe 39a und das dazugehörige Tunnelnetz verlassen, ein Beweis für die Fortschritte der NASA in der Weltraumforschung. Während die Gummi-Wasserrutsche des Untergangs nicht mehr in Betrieb ist, erinnert die Geschichte des Rubber Room an die Risiken und Vorsichtsmaßnahmen, die bei der Suche nach Abenteuern außerhalb unserer Welt getroffen werden.

Quellen:

– Weltraumrezension

– Space Safety Magazine