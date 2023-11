Bahnbrechender intelligenter Atemschlauch verbessert die Patientenüberwachung und -sicherheit

Endotrachealtuben (ETTs) spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung des Wohlbefindens schwerkranker oder anästhesierter Patienten, die nicht in der Lage sind, selbstständig zu atmen. Diese in die Luftröhre eingeführten Schläuche sind mit einem mechanischen Beatmungsgerät verbunden, das dabei hilft, die Atemwege offen zu halten. Die Aufrechterhaltung des korrekten Manschettendrucks ist jedoch entscheidend für die effektive Luftzufuhr zur Lunge. Die Universität Nottingham hat einen innovativen Endotrachealtubus namens iTraXS entwickelt, der optische Fasersensoren enthält, um dieser Herausforderung zu begegnen und die Patientenüberwachung zu verbessern.

Der intelligente Atemschlauch iTraXS ist mit Sensoren ausgestattet, die eine falsche Platzierung des ETT erkennen können, einen potenziell lebensbedrohlichen Fehler. Diese technologische Integration bietet zahlreiche Vorteile, nicht nur im Krankenhausumfeld, sondern auch in präklinischen Szenarien. So entfällt beispielsweise die Notwendigkeit, herkömmliche Sauerstoffsättigungsmessgeräte am Finger des Patienten zu befestigen, was in Krankenwagen umständlich sein kann und bei niedrigem Blutdruck zu ungenauen Messwerten führen kann.

Die Einführung fortschrittlicher Technologien wie iTraXS stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Patientenüberwachung und -sicherheit dar. Das Forschungsteam der University of Nottingham hat von der medizinischen Gemeinschaft Anerkennung und Unterstützung erhalten, darunter 2018 eine Auszeichnung der Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland. Während sich das Team auf die erste klinische Studie mit iTraXS vorbereitet, möchte es dessen Wirksamkeit bewerten bei 40 erwachsenen Patienten, die sich im kommenden Jahr einer Operation unterziehen.

Durch die präzise Messung und Überwachung sowohl des Anpressdrucks der ETT-Manschette als auch des Blutflusses in der Trachealschleimhaut zielt der intelligente Atemschlauch iTraXS darauf ab, Atemwegsdruckverletzungen zu verhindern und die Überwachung der Vitalfunktionen zu verbessern. Diese Innovation hat das Potenzial, die Patientenversorgung zu revolutionieren und medizinischem Fachpersonal wichtige Informationen zur Verfügung zu stellen, um das Wohlergehen ihrer Patienten sicherzustellen.

FAQ:

F: Was ist ein Endotrachealtubus?

A: Ein Endotrachealtubus ist ein Schlauch, der in die Luftröhre eingeführt wird, um bei schwerkranken oder anästhesierten Patienten einen offenen Atemweg für die Atmung aufrechtzuerhalten.

F: Wie verbessert der intelligente Atemschlauch iTraXS die Patientenüberwachung?

A: Der intelligente Atemschlauch iTraXS verfügt über optische Fasersensoren, um eine falsche Platzierung des Endotrachealtubus zu erkennen und die Überwachung der Vitalfunktionen zu verbessern.

F: Welche Vorteile bietet der intelligente Atemschlauch iTraXS?

A: Der intelligente Atemschlauch iTraXS macht herkömmliche Sauerstoffsättigungsmonitore überflüssig und verbessert die Genauigkeit bei der Überwachung von Patienten in präklinischen Szenarien.

F: Welche Bedeutung hat die Forschung der University of Nottingham?

A: Die Forschung der University of Nottingham hat zur Entwicklung des intelligenten Atemschlauchs iTraXS geführt, der in der medizinischen Gemeinschaft Anerkennung und Unterstützung für sein Potenzial zur Verbesserung der Patientensicherheit und -überwachung gefunden hat.

F: Hat die University of Nottingham Pläne für klinische Studien mit iTraXS?

A: Ja, das Forschungsteam der University of Nottingham bereitet sich auf die erste klinische Studie mit iTraXS vor, um dessen Wirksamkeit bei erwachsenen Patienten, die sich einer Operation unterziehen, zu bewerten.