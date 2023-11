Das Raumflugzeug „Dream Chaser“ bereitet sich auf Tests vor dem geplanten ISS-Flug vor

By

Der Dream Chaser von Sierra Space, ein hochmodernes Raumflugzeug, wird derzeit auf wichtige Tests vorbereitet, bei denen seine Fähigkeit bewertet wird, der starken Hitze beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre standzuhalten. Das Raumflugzeug wird bald von der Anlage von Sierra Space in Louisville, Colorado, zur Neil Armstrong Test Facility in Sandusky, Ohio, transportiert, wo diese entscheidenden Tests stattfinden werden.

Sobald die Tests abgeschlossen sind, hofft Sierra Space, dass Dream Chaser im Jahr 2024 bereit sein wird, eine ehrgeizige Reise zur Internationalen Raumstation (ISS) anzutreten. Im Rahmen eines Vertrags mit der NASA wurde Sierra Space mit mindestens sieben Frachtflugzeugen beauftragt. Liefermissionen zur und von der ISS.

Dream Chaser ist mit seinen faltbaren Flügeln und fortschrittlicher Technologie für den Flug in eine niedrige Erdumlaufbahn konzipiert. Es wird von der Erde aus auf einer Rakete starten und ist in der Lage, den Wiedereintritt durch die Atmosphäre zu überstehen, wobei es bei seiner Rückkehr eine reibungslose Landung auf der Landebahn durchführt. Ausgestattet mit Hitzeschildkacheln, um den hohen Temperaturen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre standzuhalten, nutzt das Raumflugzeug während seines Fluges auch die Energie von Solaranlagen.

Die Vision von Sierra Space für den Dream Chaser geht über die Frachtlieferung hinaus. Ziel des Unternehmens ist es, bemannte Missionen zu starten und eine eigene Raumstation zu errichten, unabhängig von der Zusammenarbeit mit Blue Origin auf der Raumstation Orbital Reef. Die Zukunft dieser Partnerschaft ist derzeit ungewiss.

Während sich die kommerzielle Raumfahrtindustrie in erster Linie auf die Entwicklung vollständig wiederverwendbarer Raketen konzentriert, bieten Raumflugzeuge erhebliche Vorteile wie Sicherheit, Effizienz, betriebliche Flexibilität und potenzielle kommerzielle Möglichkeiten. Trotz des Wettlaufs um die Perfektionierung wiederverwendbarer Raketen bestechen Raumflugzeuge weiterhin durch ihre Fähigkeit, reibungslos auf der Erde zu landen.

FAQ:

F: Was ist der Zweck von Dream Chaser?

A: Dream Chaser ist für den Transport von Fracht und Passagieren zu Zielen wie der Internationalen Raumstation (ISS) im niedrigen Erdorbit konzipiert.

F: Wie unterscheidet sich Dream Chaser von anderen Raumflugzeugen?

A: Dream Chaser zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, die Umlaufbahn zu erreichen und dort über einen längeren Zeitraum, bis zu sechs Monate, zu bleiben.

F: Welche Vorteile haben Raumflugzeuge?

A: Raumflugzeuge bieten Vorteile wie Sicherheit, Effizienz, betriebliche Flexibilität und Potenzial für zukünftige kommerzielle Möglichkeiten.

F: Was ist der Plan von Sierra Space für den Erstflug von Dream Chaser?

A: Dream Chaser mit dem Namen Tenacity soll bei seiner zweiten Mission auf der Vulcan Centaur-Rakete der United Launch Alliance fliegen. Der genaue Starttermin hängt jedoch vom Erfolg des ersten Testflugs von Vulcan ab.

Quellen:

– [Space.com](https://www.space.com/dream-chaser-spaceplane-testing-iss-flight)