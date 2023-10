Astrophysiker erkundet Schnorchelabenteuer in örtlichen Meeresgewässern

Die Astrophysikerin Sara Ellison, die für ihre Himmelsstudien an der University of Victoria bekannt ist, ist gleichermaßen fasziniert vom Meeresleben direkt unter der Oberfläche nahegelegener Gewässer. Ellison, die zunächst die Gelegenheit verpasste, bei Strandspaziergängen das Meeresleben unter ihren Füßen zu entdecken, hat nun eine Leidenschaft für das Schnorcheln entwickelt. Bei einem kürzlichen Schnorchelausflug in der Nähe von Kitty Islet in Oak Bay konnte sie drei vom Aussterben bedrohte Sonnenblumen-Seesterne entdecken.

In ihrem Engagement, die Freude am Schnorcheln zu teilen, hat Ellison einen Reiseführer mit dem Titel „Schnorchelabenteuer rund um Vancouver Island und die Golfinseln, der ultimative Reiseführer“ verfasst. Der 214 Seiten umfassende Reiseführer enthält Ellisons eigene Fotos und detaillierte Notizen zu jedem Schnorchelausflug, einschließlich der angetroffenen Arten und ihrer Standorte. Es behandelt Themen wie Ausrüstung, Sicherheit, saisonale Bedingungen und Meeresleben. Der Reiseführer hebt 51 Orte hervor, komplett mit Beschreibungen, Artenlisten, Fotos, Informationen zur Zugänglichkeit und Tipps. Es enthält auch eine umfassende Artenliste und einen Index.

Ellisons Leidenschaft für die Wissenschaft begann während ihrer Kindheit in Gloucester, England, wo ihr Großvater sie durch Bücher in verschiedene Themen einführte. Sie absolvierte eine wissenschaftliche Ausbildung, träumte zunächst davon, Astronautin zu werden, und promovierte schließlich an der Universität Cambridge. Ellison und ihr Ehemann Jon Willis, ein Astronom am UVic, arbeiteten drei Jahre lang als Astronomen in Chile, bevor sie sich in Victoria niederließen. Ihr Sohn teilt ihre Liebe zum Schnorcheln.

Ellisons erstes Schnorchelerlebnis hatte er während eines Besuchs im Roten Meer in Ägypten. Sie war sofort fasziniert von den lebendigen Farben, dem reichhaltigen Meeresleben und der Vielfalt. Während sie anfangs nur in warmen Gewässern schnorchelte, entdeckte sie später die Schönheit des Kaltwasserschnorchelns, insbesondere bei Begegnungen mit Killerwalen und Riesenanemonen, die im Süden ansässig sind.

Die COVID-19-Pandemie veranlasste Ellison, lokale Schnorchelplätze zu erkunden und die beste Ausrüstung zu finden, um den kälteren Gewässern zu trotzen. Sie ermutigt andere, mit dem Schnorcheln zu beginnen, da es im Vergleich zum Sporttauchen weniger Ausrüstung und Training erfordert. Ellison betont die Bedeutung eines guten Neoprenanzugs für den Komfort in kalten Gewässern. Das wachsende Interesse am Schnorcheln vor Ort wurde von Eric Keating, Inhaber von Frank White's Scuba Shop, beobachtet, der die Artenvielfalt und Meeresschutzgebiete in der Region hervorhebt.

Als Astrophysikerin und leidenschaftliche Schnorchlerin kombiniert Ellison ihren wissenschaftlichen Hintergrund und ihre Liebe zum Abenteuer, um die Wunder zu erforschen, die direkt unter der Meeresoberfläche liegen.

