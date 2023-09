Chinesischen Wissenschaftlern gelingt die Züchtung humanisierter Nieren in Schweinembryonen

Chinesischen Wissenschaftlern ist durch die erfolgreiche Züchtung von Nieren mit menschlichen Zellen in Schweinembryonen ein bedeutender Durchbruch gelungen, der möglicherweise dazu beitragen könnte, den Mangel an Organen für Transplantationen zu beheben. Die in der Fachzeitschrift Cell Stem Cell veröffentlichte Forschung markiert den ersten erfolgreichen Versuch, menschliche Organe in Schweinen zu züchten. Nieren wurden aufgrund ihres frühen Entwicklungsstadiums und ihrer häufigen Verwendung bei menschlichen Transplantationen als Schwerpunkt der Studie ausgewählt.

Frühere Versuche, menschliche Organe in Schweinen zu züchten, sind gescheitert, aber dieser neue Ansatz könnte die Organbiotechnik revolutionieren. Das Team des Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health nutzte die CRISPR-Genbearbeitung, um zwei Gene zu löschen, die für die Nierenbildung in Schweinembryonen notwendig sind. Anschließend führten sie menschliche pluripotente Stammzellen in die Embryonen ein, die sich zu jedem Zelltyp entwickeln können. Diese menschlichen Zellen füllten auf natürliche Weise die geschaffene „Nische“ in den Schweinembryonen.

Nachdem die Embryonen mit menschlichen und Schweinezellen in Reagenzgläsern wachsen gelassen wurden, wurden sie auf Leihmütter übertragen. Es wurde festgestellt, dass fünf Embryonen normal funktionierende Nieren hatten, die zu 50 bis 60 Prozent aus menschlichen Zellen bestanden. Dieser Durchbruch gibt Anlass zu ethischen Bedenken, da auch einige menschliche Zellen im Gehirn der Schweine nachgewiesen wurden.

Obwohl diese Forschung einen bedeutenden Meilenstein darstellt, müssen noch Herausforderungen bewältigt werden, bevor diese Technologie bei menschlichen Transplantationen eingesetzt werden kann. Der Anteil menschlicher Zellen in den Nieren ist noch nicht ausreichend und das Vorhandensein menschlicher Zellen im Schweinegehirn gibt Anlass zur Sorge. Das langfristige Ziel besteht darin, die Technologie für die Organtransplantation zu optimieren, es sind jedoch weitere Forschungsarbeiten erforderlich.

Dieser Durchbruch bei der Züchtung humanisierter Nieren in Schweinembryonen könnte den Weg für die Entwicklung anderer menschlicher Organe bei Schweinen ebnen. Die Forscher hoffen, ihre Studien auf Organe wie Herz und Bauchspeicheldrüse auszuweiten.

Quelle: Cell Stem Cell, Agence France-Presse