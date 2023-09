Die Herbst-Tagundnachtgleiche: Ein Satellitenbild von gleichem Tag und gleicher Nacht

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat kürzlich ein Satellitenbild veröffentlicht, das die Herbst-Tagundnachtgleiche zeigt, ein astronomisches Ereignis, bei dem Tag und Nacht auf der ganzen Welt ungefähr gleich lang sind. Dieses Bild stellt den Moment dar, als die Sonne am Himmel den Himmelsäquator überquerte und damit den Beginn des Herbstes auf der Nordhalbkugel markierte.

Eine Tagundnachtgleiche ist ein Phänomen, das zweimal im Jahr auftritt, wenn der Mittelpunkt der Sonne direkt über dem Erdäquator ausgerichtet ist. Der Begriff „Tagundnachtgleiche“ bedeutet im Lateinischen „gleiche Nacht“ und bezeichnet die Zeit, in der Tag und Nacht ähnlich lang sind. Diese Gleichheit bei Tageslicht entsteht aufgrund der axialen Neigung der Erde um 23.5 Grad relativ zu ihrer Umlaufbahn um die Sonne.

Aufgrund dieser axialen Neigung variiert die Beleuchtungsstärke der Sonne zwischen der nördlichen und südlichen Hemisphäre im Laufe des Jahres. Während der Frühlings- und Herbst-Tagundnachtgleiche wird das Sonnenlicht jedoch gleichmäßig auf die nördlichen und südlichen Regionen verteilt. Dieses Gleichgewicht zwischen Tageslicht und Dunkelheit ist ein bedeutendes Ereignis im Himmelskalender.

Neben der Herbst-Tagundnachtgleiche gibt es auch die Frühlings-Tagundnachtgleiche. Die Frühlings-Tagundnachtgleiche markiert den Beginn des Frühlings auf der Nordhalbkugel und den Beginn des Herbstes auf der Südhalbkugel. Es tritt auf der Nordhalbkugel um den 20. oder 21. März und auf der Südhalbkugel um den 22. oder 23. September auf.

Die Länge von Tag und Nacht variiert im Laufe des Jahres je nach geografischer Lage. Je näher man den Polen kommt, desto deutlicher wird der Unterschied in der Tageslänge. In der Nähe des Äquators bleiben die Tages- und Nachtlängen das ganze Jahr über relativ konstant. In höheren Breitengraden, beispielsweise während der Sommer- und Wintersonnenwende, kommt es jedoch zu größeren Unterschieden in der Dauer von Tag und Nacht.

Das von der ESA geteilte Satellitenbild erinnert an die zyklische Natur unseres Planeten und das Gleichgewicht, das in der natürlichen Welt herrscht. Es bietet eine atemberaubende visuelle Darstellung der Herbst-Tagundnachtgleiche und der gleichmäßigen Aufteilung von Tag und Nacht auf der Erdoberfläche.

