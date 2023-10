Die Dringlichkeit der Antarktisforschung und der Schutz des Südpolarmeeres

By

Die Bedeutung des Schutzes der Antarktis und des Südpolarmeeres kann nicht genug betont werden. Diese Regionen spielen eine entscheidende Rolle im globalen Klimasystem und sind für das Wohlergehen der Menschheit und des Planeten insgesamt von entscheidender Bedeutung.

Das Südpolarmeer fungiert als „Pumpe“, die die meisten Tiefseemeere der Welt umwälzt und belüftet. Es unterstützt einzigartige Wildtiere, befeuert die Fischerei, speichert Kohlenstoff und absorbiert Wärme. Ohne die Dienste des Südpolarmeeres wäre unser Planet unbewohnbar.

Der Eisschild der Ostantarktis enthält den Großteil des Gletschereises der Erde, und wenn er schmilzt, würde dies zu einem drastischen Anstieg des Meeresspiegels führen, die Küstenlinien verändern und Städte unter Wasser setzen. Jeder noch so kleine Temperaturanstieg und jede ausgestoßene Tonne Kohlenstoff haben erhebliche Folgen.

Das laufende Jahrzehnt ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, die Kipppunkte in der Antarktis und im Südpolarmeer verhindern, die weitreichende Auswirkungen auf die ganze Welt hätten.

Die australische Antarktis-Programmpartnerschaft an der University of Tasmania widmet sich der Durchführung gemeinsamer Wissenschaft, die Informationen zu rechtzeitigen politischen Reaktionen auf den Klimawandel liefert. Sie betonen, wie wichtig es ist, Informationen mit verschiedenen Mitteln zu sammeln, beispielsweise durch den Einsatz von Schiffen, Sonden, Sensoren und Satelliten, um die Region zu überwachen und zu untersuchen.

Aufgrund unvorhergesehener Umstände musste die geplante 60-tägige Wissenschaftsmission an Bord des australischen Eisbrechers RSV Nuyina jedoch abgesagt werden. Dies unterstreicht den dringenden Bedarf an weiterer Forschung in der Antarktis und im Südpolarmeer.

Der Mangel an Beobachtungen im Südpolarmeer stellt eine erhebliche Herausforderung bei der Erkennung und Bewertung der Folgen klimabedingter Veränderungen dar. Wissenschaftler aus Hobart, Australien, waren führend beim Verständnis des antarktischen Eises und seiner Auswirkungen auf den globalen Klimawandel. Ihre Arbeit hat die internationale Klimapolitik und -ziele beeinflusst.

Es werden Anstrengungen unternommen, die Beobachtungslücken zu schließen. Ozeanographen begeben sich auf eine Forschungsexpedition, um den antarktischen Zirkumpolarstrom, den stärksten Strom auf der Erde, zu untersuchen. Satellitenmessungen werden genutzt, um den Wärmeaustausch und die Eisschmelze zu verstehen. Glaziologen werden auch den Denman-Gletscher untersuchen, um das schwimmende Schelfeis und den Ozean darunter zu untersuchen.

Während das Südpolarmeer offensichtlich erhebliche Veränderungen durchmacht, ist es wichtig, mehr Daten zu sammeln, um die Auswirkungen auf die Zukunft zu verstehen. Der Erhalt der Kryosphäre, der gefrorenen Teile der Erde, erfordert dringende Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Eindämmung der globalen Erwärmung.

Quelle: Prof. Nathan Bindoff, Universität Tasmanien

