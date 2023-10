Quallen können trotz fehlendem Zentralhirn aus Erfahrungen lernen

Eine kürzlich in Current Biology veröffentlichte Studie hat die herkömmliche Annahme in Frage gestellt, dass fortgeschrittenes Lernen ein zentralisiertes Gehirn erfordert. Forscher am Caltech trainierten karibische Würfelquallen, um zu lernen, wie man Hindernisse erkennt und ihnen ausweicht, und werfen so Licht auf die evolutionären Wurzeln von Lernen und Gedächtnis.

Karibische Würfelquallen sind kleine Lebewesen mit einem komplexen visuellen System, das 24 Augen umfasst. Sie verlassen sich auf ihre Sehkraft, um durch trübe Gewässer zu navigieren und Unterwasserhindernissen wie Baumwurzeln auszuweichen. Die Forscher fanden heraus, dass diese scheinbar einfachen Gelees die Fähigkeit besitzen, durch assoziatives Lernen neue Fähigkeiten zu erwerben.

Um das Experiment durchzuführen, stellten die Wissenschaftler einen runden Tank auf, der mit grauen und weißen Streifen verziert war, um den natürlichen Lebensraum der Gelees nachzuahmen. Graue Streifen repräsentierten entfernte Mangrovenwurzeln. Sie beobachteten die Quallen 7.5 Minuten lang und notierten ihr Verhalten. Zunächst schwammen die Quallen dicht an den vermeintlich entfernten Streifen entlang und stießen häufig mit ihnen zusammen. Im Laufe des Experiments lernten sie jedoch, ihren Abstand zu den Streifen zu vergrößern, ihre erfolgreichen Drehpunkte zu vervierfachen, um Kollisionen zu vermeiden, und den Kontakt mit den Tankwänden um die Hälfte zu reduzieren.

Diese Ergebnisse legen nahe, dass Quallen aus Erfahrungen durch visuelle und mechanische Reize lernen können. Dies stellt die Vorstellung in Frage, dass fortgeschrittene Lernfähigkeiten ein zentrales Gehirn erfordern. Stattdessen wird das Potenzial verschiedener Organismen hervorgehoben, Lern- und Gedächtnisfähigkeiten mithilfe alternativer Mechanismen zu entwickeln. Durch das Verständnis, wie Quallen lernen und sich anpassen, hoffen Forscher, Einblicke in die Entwicklung und Vielfalt von Lernprozessen im Tierreich zu gewinnen.

Insgesamt zeigt diese Studie die bemerkenswerte Fähigkeit scheinbar einfacher Organismen wie Quallen, sich neue Fähigkeiten anzueignen und ihr Verhalten auf der Grundlage früherer Erfahrungen anzupassen. Es erweitert unser Verständnis der Lern- und Gedächtnismechanismen im Tierreich und fördert die weitere Erforschung der evolutionären Ursprünge kognitiver Fähigkeiten.

Definitionen:

– Assoziatives Lernen: ein Prozess, bei dem Organismen mentale Verbindungen zwischen Sinnesreizen und Verhaltensweisen herstellen.

– Current Biology: eine wissenschaftliche Zeitschrift, die Forschungsartikel in verschiedenen Bereichen der Biologie veröffentlicht.

