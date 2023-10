Junger Astronom genießt die Magie der Sonnenfinsternis

Scott Young, ein leidenschaftlicher junger Astronom, erinnert sich lebhaft an seine erste Sonnenfinsternis. Er erlebte den außergewöhnlichen Anblick eines Schwarzen Lochs mit blauen Flammen, umgeben von einem unheimlichen Licht, das tagsüber Sterne sichtbar machte. Dieses beeindruckende Erlebnis veränderte sein Leben für immer und er beschloss, eine Karriere als Astronom einzuschlagen.

Young, der derzeit als Planetariumsastronom im Manitoba Museum arbeitet, traf sich kürzlich mit anderen Wissenschaftsbegeisterten im Assiniboine Park, um Zeuge der ringförmigen Sonnenfinsternis zu werden. Trotz bewölkter Bedingungen, die die Sicht erschwerten, wollten sie unbedingt einen Blick auf dieses astrologische Ereignis erhaschen. Wer das Glück hatte, eine Lücke in den Wolken zu finden, wurde Zeuge, wie etwa 50 % der Sonne vom Mond bedeckt waren.

Die letzte totale Sonnenfinsternis ereignete sich im Jahr 2017 und war vollständig in den Vereinigten Staaten und teilweise in Kanada sichtbar. Die nächste Sonnenfinsternis wird am 8. April erwartet und ist am besten im Osten Kanadas und im Mittleren Westen der USA zu beobachten.

Sein Astronomenkollege Dennis Lyons begleitete Young im Park, bewaffnet mit einem Teleskop und Antworten für neugierige Köpfe. Er hoffte, das Interesse junger Sterngucker zu wecken und sie zu ermutigen, sich aktiv mit den Wissenschaften zu beschäftigen. Lyons betonte die Begeisterung, diese Erfahrung mit anderen zu teilen, und das Potenzial, eine Leidenschaft für die Wissenschaft zu entfachen. Indem man einfach nach oben schaut und die Geheimnisse des Universums hinterfragt, kann man sich auf die Wunder der Sternenbeobachtung einlassen.

Während die ringförmige Sonnenfinsternis aufgrund der Bewölkung in den Prärien nur teilweise sichtbar war, zeigt das Engagement dieser Astronomie-Enthusiasten ihre unerschütterliche Begeisterung für die Aufdeckung der Geheimnisse des Universums.

Quelle: Dieser Artikel basiert auf einem Nachrichtenartikel von Global News, einem Geschäftsbereich von Corus Entertainment Inc.