Das Astronomy Magazine feiert sein 50-jähriges Bestehen mit einem Teleskopwettbewerb

Das Astronomy Magazine feierte kürzlich sein 50-jähriges Jubiläum und veranstaltete gemeinsam mit Celestron, einem Teleskophersteller, einen Wettbewerb, bei dem Leser ihre unvergesslichsten Erfahrungen mit der Astronomie teilen konnten. Mehr als 170 Briefe wurden eingereicht und der Siegeraufsatz wurde von Vicki Wilson aus Clinton, New York, verfasst.

Wilson erinnert sich an ein Erlebnis aus den frühen 2000er Jahren, als sie und ihr Mann auf einem ruhigen Landfriedhof saßen und den Meteoritenschauer der Perseiden beobachteten. Sie riefen Wilsons Vater an, der den Meteoritenschauer von seinem Deck in einer anderen Stadt aus beobachtete, damit sie über das Erlebnis berichten konnten.

Sie saßen eine Stunde lang in ihrem Auto und starrten in den Himmel, während Wilsons Vater telefonierte. Die Meteore schossen über den Himmel und faszinierten sie. Hin und wieder erregte ein besonders heller oder langer Meteor ihre Aufmerksamkeit, was zu „Whoa!“-Ausrufen führte. und Wilsons Frage: „Hast du das gesehen, Dad?“ worauf ihr Vater antwortete: „Ja, das habe ich.“

Die Erfahrung war für Wilson von besonderer Bedeutung, da sie das neue Leben, das sie mit ihrem Mann gründete, mit ihrer Vergangenheit und den Menschen, die sie großgezogen hatten, verband. Leider ist ihr Vater 2017 verstorben, aber Wilson hofft, dass sie immer noch irgendwie verbunden sind und die Wunder der Welt beobachten und schätzen.

Der Gewinnerpreis des Wettbewerbs war ein Celestron StarSense Explorer 8-Zoll-Smartphone-App-fähiges Dobson-Teleskop im Wert von 799.95 US-Dollar. Das Astronomy Magazine bedankte sich bei allen Teilnehmern des Wettbewerbs und gratulierte Vicki Wilson zu ihrem Gewinneraufsatz.

Quellen:

– Astronomie-Magazin (www.astronomy.com)

– Celestron, Teleskophersteller