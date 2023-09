Den Müll rausbringen: Aeolus-Satellit stürzt im kontrollierten Wiedereintritt auf die Erde

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat eine neue Animation veröffentlicht, die die letzten Momente der Raumsonde Aeolus bei ihrem kontrollierten Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zeigt. Die Animation, die anhand der letzten acht vom Satelliten aufgenommenen Bilder erstellt wurde, zeigt, wie das Raumschiff in einem feurigen Untergang stürzt und verbrennt. Diese Bilder wurden vom Tracking and Imaging Radar (TIRA), einem Weltraumbeobachtungsradar in Deutschland, aufgenommen.

Aeolus umkreiste die Erde seit fünf Jahren und maß die Winde des Planeten im globalen Maßstab. Allerdings ging dem Satelliten der Treibstoff aus und er wurde durch die Schwerkraft und den Luftwiderstand nach unten gezogen. In einem einzigartigen Versuch, das wachsende Problem des Weltraummülls zu bekämpfen, implementierte die ESA einen unterstützten Wiedereintritt des Satelliten.

Der Wiedereintritt umfasste eine Reihe von Manövern, die die Umlaufbahn von Aeolus von etwa 199 Meilen auf nur 75 Meilen über der Erde senkten. Um 2:40 Uhr ET verwandelte sich der Satellit in einen Feuerball und fiel durch die Erdatmosphäre. Das Space Debris Office der ESA verfolgte seinen endgültigen Abstieg.

Der kontrollierte Wiedereintritt von Aeolus ist ein Beweis für nachhaltige Raumfahrt und verantwortungsvolles Handeln. Das Missionsteam blieb so lange wie möglich beim Satelliten, leitete dessen Rückkehr und sorgte für eine verantwortungsvolle Entsorgung. Tommaso Parrinello, Aeolus-Missionsmanager, erklärte: „Diese Bilder sind unser letzter Abschied von der Mission, die wir alle vermissen, deren Vermächtnis aber weiterlebt.“

Dieser kontrollierte Wiedereintritt eines Raumfahrzeugs ist ein wichtiger Schritt zur Eindämmung des Weltraummülls und zur Gewährleistung der langfristigen Nachhaltigkeit von Weltraumaktivitäten.

Quelle: ESA (Europäische Weltraumorganisation)