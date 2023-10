By

Im Kampf gegen den Klimawandel sind die Auswirkungen des steigenden Meeresspiegels auf Küstenstädte unvermeidlich. Angesichts der Macht, Menschen wie Mumbai und New York zu ertrinken, ist es von entscheidender Bedeutung, die Wasserquellen zu verstehen.

Die Eisschilde in Grönland und der Antarktis enthalten, abgesehen von den von Gletschern durchzogenen Bergen, genug gefrorenes Wasser, um den Meeresspiegel um 210 Fuß anzusteigen. Leider sind diese Regionen am stärksten von der globalen Erwärmung betroffen.

Während die Lufttemperaturen in Grönland seit den 3.8er Jahren deutlich angestiegen sind und 1990 °C überschritten haben, trägt auch der Wind zum beschleunigten Abschmelzen der Eisdecke bei. Eine neue Studie zeigt, dass Föhn und katabatische Winde, die heiße Luft bergab auf Gletscher blasen, einen großen Einfluss auf das Schmelzen der Eisdecke sowohl in Grönland als auch in der Antarktis haben.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat der Einfluss dieser Winde auf die Eisschilde Grönlands um etwa 10 % zugenommen. Allerdings ist ihre Wirkung auf den antarktischen Eisschild um 32 % zurückgegangen. Dieser Unterschied ist vor allem auf die unterschiedlichen Auswirkungen der globalen Erwärmung auf die nördliche und südliche Hemisphäre zurückzuführen. Grönland ist so heiß geworden, dass Wind nicht mehr nötig ist, da Sonnenlicht allein einen erheblichen Schmelzeffekt auf die Region hat.

Auch die Nordatlantische Oszillation, ein bedeutendes Wetterphänomen, das die Stärke und Richtung westlicher Winde und Stürme bestimmt, hat bei dieser Ungleichheit eine Rolle gespielt. Eine Verschiebung in eine positive Phase hat mehr warme Luft über Grönland und andere arktische Regionen gebracht und den Schmelzprozess verstärkt.

Andererseits ist die gesamte Oberflächenschmelze in der Antarktis seit 15 um etwa 2000 % zurückgegangen. Dies kann auf eine Verringerung der Hangwinde auf der Halbinsel um 32 % und eine Verbesserung der Ozonschicht der Region, die Sonnenwärme absorbiert, zurückgeführt werden und schützt die Oberfläche vor weiterem Aufschmelzen.

Auch wenn die Verringerung der windbedingten Schmelze in der Antarktis wie eine positive Entwicklung erscheinen mag, birgt der Schmelztrend dennoch Risiken. In der Antarktis sind bereits zwei gefährdete Schelfeise zusammengebrochen, und wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte dies die globalen Zirkulationsmuster des Ozeanwassers stören und schwerwiegende Folgen für das Erdklima haben.

Sowohl Grönland als auch die Antarktis tragen erheblich zum Anstieg des Meeresspiegels bei, und eine genaue Überwachung und Modellierung der Eisschmelze ist von entscheidender Bedeutung. Das Verständnis der Beziehung zwischen Wind und Eis im Kontext des Klimawandels ist für die Vorhersage des zukünftigen Anstiegs des Meeresspiegels und seiner Auswirkungen auf den Planeten von entscheidender Bedeutung.

