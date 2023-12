By

Goffins Kakadus, die für ihre beeindruckende Problemlösungsfähigkeit bekannt sind, erweisen sich als noch intelligenter und erfinderischer als bisher angenommen. Forscher des Goffin Lab in Wien haben kürzlich eine faszinierende Entdeckung über diese weißen Papageien gemacht: Sie tauchen ihr Futter gerne ein. Dieses Verhalten, das häufiger bei Biscotti-liebenden Menschen auftritt, wurde in einer in der Zeitschrift Biology Letters veröffentlichten Studie beobachtet.

Die Forscher am Goffin Lab sind zufällig auf dieses einzigartige Verhalten gestoßen. Während der Mittagspause bemerkten sie, wie einer ihrer liebevollen männlichen Vögel namens Pipin, der passenderweise „der Herr der Gruppe“ genannt wird, sein Futter in einen Wasserbottich tauchte, der normalerweise zum Trinken und Baden verwendet wird. Zwei andere Vögel, Kiwi und Muki, zeigten das gleiche Verhalten.

Um das Verhalten systematischer zu untersuchen, beobachteten die Forscher zwölf Tage lang die Mittagsgewohnheiten der Vögel. Von den 12 beobachteten Vögeln waren sieben mindestens einmal damit beschäftigt, Futter einzutauchen. Pipin, Kiwi und Muki waren jedoch die Verfechter dieser kulinarischen Innovation und tauchten ihr Essen bei zahlreichen Gelegenheiten ein.

Interessanterweise zeigten die Kakadus ein selektives Verhalten beim Eintauchen. Sie tauchten lieber Zwieback, einen harten und trockenen Toast, ein als andere Lebensmittel. Samen wurden nie eingetaucht und Früchte wie Bananen oder Kokosnusschips wurden nur gelegentlich in Wasser getaucht.

Was auffiel, war das Maß an Kontrolle und Geduld, das die Vögel an den Tag legten. Einige tauchten den Zwieback schnell ein, während andere ihn bis zu 30 Sekunden lang einweichen ließen, wodurch ein feuchter Boden entstand. Diese Impulskontrolle ist für Lebewesen, die bekanntermaßen einen herzhaften Appetit haben, durchaus bemerkenswert.

Die Entdeckung dieses Verhaltens beim Eintauchen in Nahrung erweitert das bereits beeindruckende Repertoire der Goffin-Kakadus. Diese Papageien haben ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, Gegenstände zu benutzen und zu manipulieren, wie zum Beispiel verschlossene Puzzle-Boxen zu öffnen und Werkzeuge herzustellen, um an unerreichbare Nahrung zu gelangen.

Wer weiß, welche anderen faszinierenden Verhaltensweisen sie entdecken werden, während Forscher sich weiterhin mit der Intelligenz und den Problemlösungsfähigkeiten dieser cleveren Papageien befassen? Vielleicht handelt es sich bei der nächsten Entdeckung um einen Papagei, der eine Tasse Tee mit eingetauchtem Zwieback genießt.