Das Geheimnis des genetischen Transfers in Wildpflanzen könnte Hinweise auf gentechnisch veränderte Nutzpflanzen enthalten

Wissenschaftler rätseln seit langem darüber, wie genetische Übertragungen auf natürliche Weise in Wildpflanzen ablaufen, ähnlich den Prozessen, die bei gentechnisch veränderten (GV-)Pflanzen ablaufen. Eine aktuelle Studie soll Licht in dieses Rätsel bringen. Die herkömmliche Metapher vom „Baum des Lebens“, die die evolutionären Beziehungen zwischen Organismen darstellt, wird nun in Frage gestellt. Einige Arten entwickeln sich nicht unabhängig voneinander, sondern haben Verbindungen zwischen Zweigen, die eher einem verworrenen Netz als einem Baum ähneln. Dies gilt insbesondere für Bakterien, bei denen genetische Informationen zwischen Zweigen wandern und so Querverbindungen entstehen.

Beim horizontalen Gentransfer (HGT) handelt es sich um den Prozess, bei dem genetisches Material, ähnlich wie Gene, zwischen Organismen außerhalb der traditionellen Fortpflanzung von Eltern zu Nachkommen weitergegeben wird. HGT erleichtert die schnelle Verbreitung von Merkmalen, wie beispielsweise der Antibiotikaresistenz bei Bakterien. Ursprünglich glaubten Wissenschaftler, dass dieses Phänomen auf Mikroben beschränkt sei, inzwischen wurde es jedoch bei einer Vielzahl von Pflanzen, Tieren und Pilzen beobachtet.

Gräser, darunter Nutzpflanzen wie Reis, Weizen und Mais, gehören zu den wichtigsten Pflanzengruppen. Es wurde festgestellt, dass ein horizontaler Gentransfer zwischen wilden und kultivierten Grasarten stattfindet. Während die genetischen Übertragungen durch ihre Einprägung in den Genomen identifiziert werden können, sind der spezifische Mechanismus und die Häufigkeit dieser Übertragungen unbekannt.

Die aktuelle Studie konzentrierte sich auf Alloteropsis semialata, eine tropische Grasart, um die Häufigkeit von Gentransfers abzuschätzen. Durch die Sequenzierung mehrerer Genome und die Analyse der Evolutionsgeschichte jedes Gens fanden die Forscher heraus, dass etwa alle 35,000 Jahre ein fremdes Gen in die Art eingebaut wurde. Dies ist jedoch wahrscheinlich eine Unterschätzung, da viele übertragene Gene ohne Vorteile verloren gehen und nicht leicht entdeckt werden können.

Die durch Übertragungen erhaltenen Gene bieten den Empfängern tendenziell evolutionäre Vorteile wie Krankheitsresistenz, Stresstoleranz und eine erhöhte Energieproduktion. Diese Gene wurden möglicherweise über Millionen von Jahren im Genom der Spenderart optimiert, und der horizontale Gentransfer ermöglicht es dem Empfänger, ohne einen langen Verfeinerungsprozess davon zu profitieren.

Die Studie legt nahe, dass horizontaler Gentransfer häufiger vorkommt als bisher angenommen. Es wirft Fragen darüber auf, wie sich Gene zwischen entfernt verwandten Arten bewegen. Die Forscher schlagen einen Mechanismus namens reproduktive Kontamination vor, der einigen Methoden ähnelt, die bei der Entwicklung gentechnisch veränderter Pflanzen eingesetzt werden. Weitere Experimente werden durchgeführt, um diese Hypothese zu testen und möglicherweise wertvolle Erkenntnisse über die natürlichen Prozesse zu liefern, die genetischen Transfers zugrunde liegen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Verständnis genetischer Transfers in Wildpflanzen erhebliche Auswirkungen auf die Untersuchung gentechnisch veränderter Nutzpflanzen haben könnte. Es bietet möglicherweise eine neue Perspektive auf die Ähnlichkeiten zwischen natürlichen Prozessen und gentechnisch veränderter Technologie. Weitere Forschung ist erforderlich, um die Mechanismen zu entschlüsseln und die Auswirkungen dieser Übertragungen auf die Pflanzenentwicklung und -anpassung zu untersuchen.

Quellen:

– Neuer Phytologe (Studienquelle; Veröffentlichung)

– Shutterstock (Bildquelle)