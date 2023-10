Wilde Elefanten zeigen Problemlösungsfähigkeiten bei der Nahrungsbeschaffung

Es wurde festgestellt, dass einzelne wilde Elefanten über ein unterschiedliches Maß an Bereitschaft und Fähigkeit verfügen, Probleme zu lösen, um an Nahrung zu gelangen. Eine kürzlich von Wissenschaftlern in Thailand durchgeführte Studie dokumentierte die Problemlösungsfähigkeiten wilder Asiatischer Elefanten im Salakpra Wildlife Sanctuary. Die Forscher beobachteten eine Gruppe von 77 Elefanten über einen Zeitraum von sechs Monaten mit bewegungsaktivierten Fernkameras.

Den Elefanten wurden Puzzle-Boxen präsentiert, die hocharomatische Jackfrüchte enthielten, und sie mussten herausfinden, wie sie die Boxen öffnen konnten, um an die Früchte zu gelangen. Die Puzzle-Boxen hatten drei unterschiedlich konfigurierte Fächer, und die Elefanten mussten unabhängig mit den Boxen interagieren, um herauszufinden, wie sie die einzelnen Fächer öffnen konnten. Die Forscher fanden heraus, dass Elefanten, die häufiger und beharrlicher mit den Puzzle-Boxen interagierten, bei der Nahrungsbeschaffung erfolgreicher waren.

Die Studie ergab, dass einzelne Elefanten bei ihren Versuchen, die Puzzle-Boxen zu öffnen, ein unterschiedliches Maß an Innovation zeigten. Einige Elefanten zeigten eine größere Beharrlichkeit und Erkundungsvielfalt, was zu einem größeren Erfolg beim Zugang zur Nahrung führte. Tatsächlich konnten fünf Elefanten alle drei Fachtypen lösen.

Diese Forschung hat wichtige Auswirkungen auf das Verständnis, wie Tiere denken und innovativ sind, insbesondere in sich schnell verändernden Umgebungen, die durch die Anwesenheit von Menschen beeinflusst werden. Wilde Elefanten geraten in Thailand oft in Konflikt mit Dorfbewohnern, wenn diese Felder und Obstgärten plündern, weil ihr natürlicher Lebensraum verloren geht und in ihr Territorium vordringt. Durch die Untersuchung der Problemlösungsfähigkeiten von Elefanten hoffen die Forscher, Einblicke in ihre kognitive Flexibilität und ihre potenziellen Auswirkungen auf das Naturschutzmanagement und die Eindämmung von Konflikten zwischen Mensch und Elefant zu gewinnen.

Insgesamt unterstreicht diese Studie die Intelligenz und Anpassungsfähigkeit wilder Elefanten und wirft Licht auf ihre Fähigkeit, bei der Nahrungssuche Probleme zu lösen. Dies deutet darauf hin, dass einzelne Elefanten über einzigartige Fähigkeiten zur Problemlösung verfügen, die ihre Fähigkeit, in sich verändernden Umgebungen zu überleben und zu gedeihen, beeinflussen können.

