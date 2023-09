Wilde Asiatische Elefanten zeigen bemerkenswerte Fähigkeiten zur Problemlösung

By

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Animal Behavior veröffentlichte Studie beleuchtet die Problemlösungsfähigkeiten einzelner wildlebender Asiatischer Elefanten. Forscher führten eine sechsmonatige Studie im Salakpra Wildlife Sanctuary in Thailand durch und beobachteten mit bewegungsaktivierten Kameras 77 Elefanten, wie sie mit Puzzle-Boxen interagierten, um an Nahrung zu gelangen.

Die Puzzle-Boxen hatten drei unterschiedlich gestaltete Fächer mit hocharomatischer Jackfrucht. Je nach Abteil mussten die Elefanten an einer Kette ziehen, eine Tür aufschieben oder die Tür aufschieben, um an das Futter zu gelangen. Die Elefanten mussten sich selbstständig mit den Puzzle-Boxen auseinandersetzen, um herauszufinden, wie sie die einzelnen Fächer öffnen konnten.

Die Ergebnisse zeigten, dass nicht alle Elefanten sich den Puzzle-Boxen näherten, aber diejenigen, die dies taten, zeigten ein unterschiedliches Maß an Innovation. Elefanten, die häufiger und beharrlicher mit den Puzzle-Boxen interagierten, waren erfolgreicher bei der Nahrungsbeschaffung aus allen drei unterschiedlich konfigurierten Fächern. Von den teilnehmenden Elefanten lösten einige einen oder zwei Abteiltypen, während fünf Elefanten außergewöhnliche Fähigkeiten zur Problemlösung zeigten, indem sie alle drei Typen lösten.

Die Hauptautorin Sarah Jacobson, eine Doktorandin der Psychologie, die sich mit Tierkognition beschäftigt, betont die Bedeutung dieser Forschung und erklärt, dass das Verständnis, wie Tiere denken und innovativ sind, zu ihrem Überleben in Umgebungen beitragen kann, die durch menschliche Aktivitäten gestört werden.

Der Hauptforscher der Studie, Dr. Joshua Plotnik, unterstreicht außerdem die Relevanz der Untersuchung von Innovation und Problemlösung bei Elefanten für das Naturschutzmanagement und die Eindämmung von Mensch-Elefanten-Konflikten. Da sich Konflikte zwischen Menschen und Elefanten aufgrund des Verlusts und der Beeinträchtigung des Lebensraums verschärfen, ist die Untersuchung der kognitiven Flexibilität wilder Elefanten von entscheidender Bedeutung.

Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in die Intelligenz wilder Asiatischer Elefanten und ihre Fähigkeit, sich an neue Situationen anzupassen. Durch das Verständnis ihrer Fähigkeiten zur Problemlösung können Wissenschaftler und Naturschützer Strategien entwickeln, um Konflikte zwischen Menschen und Elefanten zu mildern und das Zusammenleben von Menschen und diesen bemerkenswerten Tieren zu fördern.

