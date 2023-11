Amys inspirierende Reise: Irland zu Pferd erkunden, bevor sie ihr Augenlicht verliert

Amy, die US-amerikanische Meisterin im Paracyling und Para-Triathletin, steht vor einem schwierigen Kampf gegen die degenerative Krankheit „Uveitis“, die ihre Sehkraft weiterhin beeinträchtigt. Da Amy wusste, dass ihr Sehvermögen unweigerlich verloren gehen würde, beschloss sie, eine Liste mit Erlebnissen zu erstellen, die sie sehen möchte, bevor das passiert. Einer der Punkte auf ihrer Liste war, in Irland auf einem irischen Pferd zu reiten, und zufällig landete sie letzte Woche in Irland, um auf einer Konferenz über Augenpflege zu sprechen.

Dank Kieran Morrin und seinem Team von Country Cottage Stables in Enniskerry wurde Amys Traum Wirklichkeit. Sie stellten ihr Baby Frodo zur Verfügung, ein atemberaubendes Connemara-Pony, das für seine Schönheit bekannt und bemerkenswert genug ist, um eine eigene Instagram-Seite zu haben. Am Tag der Fahrt wurde das Wetter ungewöhnlich sonnig und trocken und bescherte Amy unglaubliche Ausblicke auf das üppige Grün, die Wicklow-Hügel und den herrlichen Powerscourt-Wasserfall in voller Pracht. Amy drückte freudig ihre Dankbarkeit auf Instagram aus und genoss die malerischen Erinnerungen, die ihr für immer in Erinnerung bleiben werden.

Als Amy darüber nachdachte, warum sie dieses besondere Erlebnis auf ihre Wunschliste gesetzt hatte, erklärte sie, dass ihre tiefe Faszination für das ländliche Irland und das Reiten bereits in ihrer Kindheit entstanden sei. Als sie aufwuchs, machte ihre beste irische Freundin Pippa sie mit den Wundern der Connemara-Ponys bekannt. Amy war fasziniert von der Faszination, über grüne Felder zu galoppieren und über Hecken und Steinmauern zu springen. Doch ihr Sehverlust im Alter von 22 Jahren ließ diese Träume auf Eis legen.

Kieran, der noch nie zuvor mit einem blinden Fahrer gearbeitet hatte, traf besondere Vorsichtsmaßnahmen, indem er die Schüler als Ersatzreiter aufstellte. Aufgrund ihrer eingeschränkten zentralen Sicht bestand die einzige Herausforderung für Amy in tief hängenden Ästen, bei denen ihre aufmerksamen Begleiter ihr geschickt halfen, sich zurechtzufinden. Amy lobte Kieran für sein Fachwissen, seine Freundlichkeit und dafür, dass er ihr während der gesamten Erfahrung das Gefühl gegeben hatte, unglaublich willkommen zu sein.

Rückblickend fand Amy Inspiration in der Geschichte des Reitens im Vereinigten Königreich und in Irland, einschließlich des Grand National in England und der Geschichte von National Velvet, einem Buch und anschließendem Film über ein junges Mädchen, das sich durch die Teilnahme am Grand National den gesellschaftlichen Normen widersetzte. Amys eigene Entschlossenheit kommt zum Vorschein, als sie sich an die Herausforderungen ihrer degenerativen Krankheit anpasst. Nachdem sie aus gesundheitlichen Gründen vom Triathlon auf das Bahnradfahren umgestiegen ist, trainiert sie nun fleißig für die US-Paralympics-Qualifikation im Februar.

Trotz der Hindernisse, denen sie gegenübersteht, hat Amys jüngste Reise nach Wicklow alle Erwartungen übertroffen und sie voller Freude und fasziniert von der Schönheit der irischen Landschaft zurückgelassen. Ihr Abenteuer ist ein Beweis für die Kraft, Träume zu verfolgen und jeden kostbaren Moment zu genießen, selbst im Angesicht von Widrigkeiten.

FAQ

Was ist Uveitis?

Uveitis ist eine degenerative Erkrankung, die eine Entzündung der mittleren Augenschicht, der sogenannten Uvea, verursacht. Unbehandelt kann es zu Sehverlust kommen. Mayo-Klinik

Was ist ein Connemara-Pony?

Ein Connemara-Pony ist eine Ponyrasse, die in der Region Connemara in Irland beheimatet ist. Sie sind für ihre Intelligenz, Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit bekannt und eignen sich daher für verschiedene Reitsportaktivitäten. Connemara Pony Breeders Society

Was ist der Grand National?

Das Grand National ist ein berühmtes Pferderennen, das jährlich in England stattfindet. Es gilt als eines der anspruchsvollsten Hindernisrennen der Welt und findet auf dem Aintree Racecourse in der Nähe von Liverpool statt. Der Jockey Club