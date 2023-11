Verirrte Werkzeugtasche von der Internationalen Raumstation im britischen Himmel sichtbar

Wenn Sie am Dienstagabend in den britischen Nachthimmel blicken, erhaschen Sie möglicherweise einen faszinierenden Anblick – eine verirrte Werkzeugtasche, die NASA-Astronauten während Wartungsarbeiten an der Internationalen Raumstation versehentlich fallen gelassen haben. Obwohl es wie ein kleines und unbedeutendes Objekt klingt, leuchtet diese Werkzeugtasche so hell, dass sie mit einem Fernglas oder einem Teleskop beobachtet werden kann.

Das Toolbox-Missgeschick ereignete sich Anfang des Monats, als die Astronauten Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara wichtige Wartungsarbeiten an der ISS durchführten. Die Werkzeugtasche kreiste knapp vor der Raumstation und bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 17,000 km/h. Obwohl es in den nächsten Monaten irgendwann wieder in die Erdatmosphäre eintreten wird, ist es aufgrund seiner Leuchtkraft derzeit von Großbritannien aus sichtbar.

Der Astrophysiker Professor Albert Zijlstra von der Universität Manchester gab einige Tipps für neugierige Zuschauer. Bei geeigneten Wetterbedingungen und klarem Himmel sollte das Erkennen der Werkzeugtasche mit einem Fernglas möglich sein. Es wird als schwacher Punkt erscheinen, der sich schneller als ein Flugzeug bewegt und von Westen nach Osten fliegt. Der ideale Betrachtungszeitpunkt ist etwa 6.45:XNUMX Uhr, dann ist die Tasche etwa zwei Minuten lang sichtbar.

Neben der Werkzeugtasche haben Zuschauer wenige Minuten später auch die Möglichkeit, die komplette Raumstation zu sehen. Die komplett weiße Werkzeugtasche soll in vier bis fünf Monaten in der Erdatmosphäre verbrennen.

Auch wenn das Erkennen eines Objekts wie einer Werkzeugtasche schwierig erscheinen mag, versichern uns die Experten von EarthSky, dass dies mit einem Fernglas möglich ist. Sie beschreiben es als überraschend hell, knapp unterhalb der Sichtbarkeitsgrenze für das bloße Auge, bei etwa der Stärke +6.

Halten Sie Ihren Blick also auf den Himmel gerichtet und halten Sie Ihr Fernglas bereit. Vielleicht erhaschen Sie gerade einen Blick auf diese wandernde Werkzeugtasche von der Internationalen Raumstation aus, während sie durch den Nachthimmel kreuzt.

Häufigste Fragen

Wie kann ich die verstreute Werkzeugtasche aus Großbritannien sehen? Um die verirrte Werkzeugtasche zu erkennen, benötigen Sie ein Fernglas oder ein Teleskop. Suchen Sie gegen 6.45:XNUMX Uhr nach einem schwachen Punkt, der sich schneller als ein Flugzeug von West nach Ost bewegt. Ist die Werkzeugtasche ohne optische Hilfsmittel erkennbar? Die Werkzeugtasche ist mit bloßem Auge nicht sichtbar, kann aber aufgrund ihrer Helligkeit, die knapp unter der Sichtgrenze liegt, mit einem Fernglas beobachtet werden. Warum ließen die Astronauten versehentlich die Werkzeugtasche fallen? Die Werkzeugtasche wurde während wichtiger Wartungsarbeiten der NASA-Astronauten Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara versehentlich fallen gelassen. Was passiert mit der Werkzeugtasche? Die Werkzeugtasche umkreist derzeit die Erde vor der Internationalen Raumstation und wird voraussichtlich innerhalb von vier bis fünf Monaten in der Erdatmosphäre verbrennen.